كونامي تعتذر عن المستوى الكارثي للعبة eFootball 2022

أطلقت شركة كونامي، الخميس، النسخة الأحدث من لعبة كرة القدم الجديدة eFootball، إلا أن اللعبة تحصلت بعد ساعات من إطلاقها على تقييمات سلبية من النقاد وجمهور اللعبة ما أدى بالشركة المنتجة إلى الاعتذار.

وكانت اللعبة قد تحصلت بعد ساعات من إطلاقها على أسوء تقييم في تاريخ منصة Steam لتقييم الألعاب، وحصلت على تقييم “سلبي للغاية” على المتجر، مع 9٪ فقط من التعليقات البالغ عددها 4300 أوصت باللعبة، وهو رقم أقل بكثير من اللعبة التالية الأدنى Flatout 3: Chaos & Destruction لعام 2011، والتي حصلت على تقييمات إيجابية بنسبة 15٪.

وأقرت كونامي المنتجة للعبة برد الفعل العنيف واعتذرت عن إصدار اللعبة الكارثي، وذلك خلال بيان نُشرته الشركة اليابانية عبر الصفحة الرسمية للعبة على “تويتر”، وقد أقرت الشركة بالفعل وجود مشاكل في توازن اللعبة، وحركة اللاعبين، وتعبيرات الوجه، وغير ذلك.

وبعد الاعتذار عن كل تلك المشاكل، أكدت بأن الإصلاحات أصبحت جارية على اللعبة، ومن المفترض أنها ستحصل على تحديثات بشكل دوري ابتداء من الأسبوع المقبل، وصرحت:

نحن آسفون جدًا للمشاكل التي ظهرت، ونريد أن نؤكد للجميع أننا سنأخذ كل مخاوفنا على محمل الجد ونسعى جاهدين لتحسين الوضع الحالي، سيتم تحديث اللعبة بشكل مستمر، وسيتم تحسين جودتها وإضافة محتويات بشكل مستمر اعتبارًا من الأسبوع المقبل فصاعدًا، وسنجهز تحديثًا جديدًا في أكتوبر، بينما نتلقى مزيدًا من الآراء من خلال استبيانات لمستخدمينا لتحسين مستوى اللعبة خلال الفترة القادمة.

المواصفات المطلوبة لتشغيل eFootball 2022:

نظام التشغيل: ويندوز 10 – 64 بيت

ويندوز 10 – 64 بيت المعالج: Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350

Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350 الذاكرة (الرام): 8 غيغابايت

8 غيغابايت البطاقة الرسومية: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790 اتصال الانترنت: تحتاج إلى اتصال انترنت

تحتاج إلى اتصال انترنت مساحة التخزين: 50 غيغابايت من المساحة الفارغة

المواصفات التي ينصح بها: