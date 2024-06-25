“كوندور” و”سيفيتال” في الريادة.. تقدم نوعي للإنتاج الصناعي

الرئيس تبون يؤكد على الاكتفاء الذاتي والدفع بنشاط التصدير

وقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، على التقدم النوعي الذي تسجله الجزائر في السنوات الأخيرة لاسيما في مجال الصناعة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز وتنويع الإنتاج الفلاحي بما يساهم في دعم الاكتفاء الذاتي والدفع بنشاط التصدير.

وخلال توقفه عند جناح مؤسسة “كوندور” لصناعة المنتجات الالكترونية والكهرومنزلية، أكد رئيس الجمهورية أن بإمكان هذه الشركة الخاصة “إحداث ثورة” في هذا المجال بالنظر إلى الطلب الكبير على منتجاتها ولجودة هذه الأخيرة.

وثمن رئيس الجمهورية في ذات المنحى جهود الشركة لإنتاج محرك الثلاجة وهو الأول من نوعه وطنيا، حيث سيتم توجيه حوالي 3 ملايين وحدة، من اجمالي المنتج المقدر بـ5.4 ملايين وحدة، نحو التصدير، وفق الشروحات المقدمة بالمناسبة.

ولدى وقوفه عند الجناح الخاص بمجمع “سفيتال”، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة بلوغ الإنتاج الوطني من البذور الزيتية ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين طن، بما سيساهم في إزالة العراقيل أمام التصدير ويفتح أبواب التصدير إلى دول الجوار وباقي الدول، لافتا إلى أن المجمع يساهم في توفير علف الماشية.

وعلى مستوى جناح المؤسسة المركزية للبناء (ECC) التابعة للمديرية العامة للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، دعا رئيس الجمهورية هذه المؤسسة للمساهمة في مشروع انجاز القرية المنجمية المقرر انجازها على مستوى غار اجبيلات (تندوف) وهذا قصد مرافقة تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي.

وأمام ممثلي ذات المؤسسة، كشف رئيس الجمهورية عن عزم الجزائر “إنجاز مستشفيين ميدانيين أو ثلاثة لصالح قطاع غزة في أقرب الآجال لمساعدة الفرق الطبية هناك وتمكينها من معالجة الجرحى في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع”.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني أن المستشفى، الذي ستتراوح مدة إنجازه ما بين 10 و15 يوما، يضم قاعة مهيأة للجراحة والتعقيم ومجهزا بكل المستلزمات الطبية الحديثة.

ودائما في ميدان الصناعة العسكرية، توقف رئيس الجمهورية عند آخر الإنجازات التي حققتها الجزائر والمتمثلة في عربة لنقل الأفراد من مختلف القوات لاسيما القوات الخاصة وكذا شاحنات مقطورة ومركبات رباعية الدفع مهيأة لكل الأرضيات.