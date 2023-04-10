كونفدرالية “الميني فوتبال” تقرر تنظيم مؤتمر دولي بقسنطينة

بعد اختيارها عاصمة للعبة لعام 2023

اختارت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم مدينة قسنطينة، لوضع اللبنة الأولى لمشروع ضخم، تستهدف من خلاله تطوير وتسريع انتشار هذه اللعبة في القارة السمراء.

وكشفت الهيئة القارية في بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي “فايسبوك”، والذي تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه قد تقرر إسناد مدينة قسنطينة مأمورية تنظيم مؤتمرا دوليا حول رياضة “الميني فوتبال”، يحضره عديد الشخصيات الرياضية من مسؤولين في الاتحاد القاري، وفي مقدمتهم التونسي الرئيس أشرف بن صالحة، مرورا بأعضاء اللجان والمكتب التنفيذي للهيئة وصولا إلى رؤساء الاتحادات المحلية وكل المتداخلين في اللعبة، وهذا ضمن برنامج واسع وثري ستكون من خلاله مدينة قسنطينة عاصمة “الميني فوتبول” الأفريقي لعام 2023، حيث جاء في البيان:”تعلم الكونفدرالية الإفريقية لـ”الميني فوتبول”، بأنه بناء على المقترح الصادر عن الجزائري ياسين فرصادو نائب رئيس اللجنة الطبية على مستوى الكونفدرالية، فقد تمت المصادقة على اختيار مدينة قسنطينة عاصمة “الميني فوتبال” في إفريقيا لعام 2023، من أجل احتضان الحدث الأول من نوعه في العالم، بحضور نخبة من أبرز الخبراء في المجال”.

وتقرر تنظيم هذا المؤتمر، وهو الأول من نوعه المنظم من قبل كونفدرالية “الميني فوتبال” خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و25 من شهر جوان المقبل، على أن يتحول هذا التجمع إلى تقليد تريد هيئة التونسي بن صالحة ترسيخه، وذلك ضمن البرامج والملتقيات التي وضعها الاتحاد القاري في نطاق الجهود الحثيثة، للرفع من مستوى اللعبة وتحسين البني التحتية في القارة، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للكونفدرالية.

وفي هذا الخصوص، فقد كان لـ”الشروق”، حديث مع ياسين فرصادو، صاحب مقترح المؤتمر، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة الطبية على مستوى الكونفدرالية، أكد من خلاله أن فكرة عقد مؤتمر دولي، يبقى الغرض منها المساعدة في تقديم خدمات تساعد في تطوير هذه الاختصاص، وفق برنامج الاتحاد”، مضيفا: “لحد الآن لم يتم ضبط البرنامج بصفة كلية، ونحن نعكف على إعداد ذلك، وأعتقد أن خارطة طريق الهيئة القارية واضحة، والعمل في البداية سيكون بغية رفع مستوى اللعبة وتحسين البنية التحتية في القارة وتحقيق الأهداف الاجتماعية للكونفدرالية”.

جدير بالذكر أن بيان الكونفدرالية الإفريقية “للميني فوتبال”، قد أشار أيضا إلى أن برنامج المؤتمر يحوي جانبا استعراضيا رياضيا من خلال التنسيق لتنظيم مباراة على هامش أيام الملتقى، تجمع بين تشكيلة من المنتخب الوطني وأخرى من دولة إفريقية سيكشف عنها لاحقا.