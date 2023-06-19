“كونيكتي كامل الصيف مهني”.. عرض ترويجي جديد من اتصالات الجزائر

طرحت مؤسسة اتصالات الجزائر عرضا ترويجيا جديدا لزبائنها يتعلق بأنترنت الجيل الرابع خاص بموسم الاصطياف.

وأوضحت اتصالات الجزائر أن تعبئة اشتراك Idoom 4G بـ 3500 دج من خلال الدفع الإلكتروني، تمكن الزبون من الاستفادة من 1350 جيغا بدلا من 450 جيغا المعتادة صالحة لـ 3 أشهر.

وجاء في العرض أيضا:

– عبئ اشتراكك Idoom 4G بـ 3500 دج من خلال الدفع الإلكتروني واستفد من 1350 جيغا بدلا من 450 جيغا المعتادة صالحة لـ 3 أشهر أو قم بنفس التعبئة عبر بطاقات أو تذاكر التعبئة واستفد من 900 جيغا بدلا من 450 جيغا المعتادة صالحة لـ 3 أشهر !

ودعت المؤسسة زبانها للإسراع بالتعبئة للاستفادة من العرض، آخر أجل يوم 30 جوان.