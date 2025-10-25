كونيناف أمام القضاء عن تبييض الأموال وإخفاء عائدات الإجرام

قاضي التحقيق لدى القطب يحيل ملف فساد جديد على المحاكمة

المتهم تحصل على مستثمرة للامتياز الفلاحي واستغلها في زارعة شجيرات نادرة

يمثل، قريبًا، رجل الأعمال رضا كونيناف، المسجون أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في ملف فساد جديد، يتعلق بتبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية.

وفي التفاصيل، أحال قاضي التحقيق الغرفة السادسة لدى القطب بسيدي أمحمد، على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية، ملف فساد جديد لرجل الأعمال رضا كونيناف، المتابع عن وقائع تعود إلى سنة 2019 والمتعلقة بشراء هذا الأخير لعدد كبير من الشجيرات النادرة تتواجد فقط بالمنطقة الاستوائية من صاحب مستثمرة واقعة بزرالدة غرب العاصمة، استفاد منها في إطار الامتياز الفلاحي.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد أبلغ قاضي التحقيق الغرفة السادسة للقطب، المتهم رضا كونيناف المتواجد بسجن القليعة، بأمر إحالته على المحاكمة، في انتظار تحديد تاريخ الجلسة، على أن يكون وكيل الجمهورية لذات الجهة القضائية لم يستأنف في الأمر أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.

ويتابع كونيناف في ملف الحال رفقة 3 متهمين، بينهم صاحب المستثمرة الفار من العدالة، أمام الغرفة الخامسة للقطب بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد.

وسبق للقضاء إصدار أحكام نهائية في حق رضا كونيناف وإخوته، بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض مضمونا وشكلا، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة في حقهم نهائية، حيث أدان مجلس قضاء الجزائر رضا كونيناف بـ16 سنة سجنا نافذا، وشقيقه طارق بـ15 سنة سجنا نافذا، وشقيقه كريم بـ12 سنة سجنا نافذا، بينما أصدرت حكما بالسجن 20 سنة سجنا نافذا في حق شقيقتهم نور، الموجودة في حالة فرار بالخارج، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليها.

كما تضمن الحكم القضائي أحكاما بمصادرة جميع الأملاك والأملاك العقارية والممتلكات والمؤسسات والشركات التي تعود للمحكوم عليهم في الداخل والخارج، وكذا مصادرة المركبات والشاحنات المحجوزة والمركبات السياحية المحجوزة المملوكة للإخوة كونيناف وشركاتهم، وتعويضات لصالح الخزينة العمومية.