كويتية تبرعت لزوجها بكلية فصدمها بهذا التصرف!

رفعت امرأة كويتية دعوى قضائية طالبت فيها بالطلاق والتعويض المالي بعد أن تعرضت لغدر وخيانة من طرف زوجها الذي تبرعت له بكليتها فتزوج عليها وأهانها.

كشفت المحامية حوراء الحبيب، الممثلة القانونية للمرأة، تفاصيل القضية المروعة، مشددة على أن الزواج من امرأة أخرى لا يشكل بحد ذاته سبباً قانونياً للطلاق، لكن الحالة هذه استثنائية.

وقالت حوراء: “الزواج من امرأة أخرى لا يُعد سبباً للطلاق، ولكن عندما تقدم الزوجة جزءً من جسدها – كليتها – لإنقاذ زوجها، ثم يُقابل ذلك بالضرب، فإن هذا الأمر يحطم قلبها ويجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً.”

وأكدت الحبيب أنها تسعى للحصول على تعويض مالي لموكلتها عن الأذى النفسي والعاطفي الذي تعرضت له.

وأوضحت أن “العنف لا يُعد وسيلة تأديب بأي حال من الأحوال، سواء مع البالغين أو الأطفال، وهو أمر مرفوض تماما”

وأضافت أن العلاقة الزوجية أُهينت وتدهورت، حيث قدم طرف واحد الولاء والتضحية، بينما رد الطرف الآخر بالخيانة والقسوة.

وأوضحت حوراء أن بعض العلاقات الزوجية قد تنجو من الأزمات المؤقتة، إلا أنه لا يمكن لأي علاقة أن تستمر عندما يُهان أحد الطرفين دون سبب، بحسب موقع kuwaitlocal.