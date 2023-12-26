كويتية تضرب رجل أمن في الشارع ووزارة الداخلية تؤكد صحة الفيديو المتداول!
أثار تداول فيديو لسيدة كويتية تعتدي بالضرب على رجل أمن في الشارع أمام المارة، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع بوزارة الداخلية للتعليق على الحادثة.
وبحسب ما أعلنت الداخلية في بيان، مساء الاثنين، فإن مقطع الفيديو المتداول على بعض المنصات، ويتضمن التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، صحيح.
وأكدت إحالة الواقعة إلى المخفر، حيث يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
إلا أن الوزارة لم توضح مزيداً من التفاصيل عبر حسابها الرسمي، لكنها أكدت أن التحقيق يأخذ مجراه.
*#متداول من الكويت
فوضى على الطريق العام لسبب غير معروف حيث قامت امرأة بصفع رجل أمن، وقام شاب بضرب الشرطي نفسه ثم قفز عليه من الأعلى لإكمال الصراع لكن الشرطي رد عليه وضربه.
لا توجد معلومات عن أسباب ما حدث
لكن ضرب رجل أمن وفي الشارع وأمام الجميع
ماذا حصل حتى يحدث ذلك pic.twitter.com/A96w4PEOwn
— سليمان الفرعي💎 (@ROP_MOE) December 26, 2023
وكانت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت فيديو الحادثة مع التعليق بأن شرطياً في دورية مرور أوقف شاباً كويتياً من مواليد 2002، بسبب قيادته بسرعة واستهتار، حسب العربية.
وبينما كان الشرطي يؤدي عمله حضرت والدة الشاب بسيارتها ومعها والده واعترضا على إيقاف ابنهما، ما استدعى من الشرطي لطلب الإسناد من الدوريات الأخرى، ليقوم الشاب ووالدته بالاعتداء عليه بالضرب.
إلى أن حضر رجال الأمن وتمت السيطرة على الشاب ووضعه بالدورية ونقل سيارته إلى مخفر الجابرية، ليتضح أنه تم تسجيل قضايا بحقه، تتضمن “إهانة موظف، والاعتداء بالضرب، مع السب والقذف، عدة مخالفات مرورية أخرى”.