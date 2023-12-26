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جواهر

كويتية تضرب رجل أمن في الشارع ووزارة الداخلية تؤكد صحة الفيديو المتداول!

جواهر الشروق
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كويتية تضرب رجل أمن في الشارع ووزارة الداخلية تؤكد صحة الفيديو المتداول!

أثار تداول فيديو لسيدة كويتية تعتدي بالضرب على رجل أمن في الشارع أمام المارة، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع بوزارة الداخلية للتعليق على الحادثة.

وبحسب ما أعلنت الداخلية في بيان، مساء  الاثنين، فإن مقطع الفيديو المتداول على بعض المنصات، ويتضمن التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، صحيح.

وأكدت إحالة الواقعة إلى المخفر، حيث يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

إلا أن الوزارة لم توضح مزيداً من التفاصيل عبر حسابها الرسمي، لكنها أكدت أن التحقيق يأخذ مجراه.

وكانت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت فيديو الحادثة مع التعليق بأن شرطياً في دورية مرور أوقف شاباً كويتياً من مواليد 2002، بسبب قيادته بسرعة واستهتار، حسب العربية.

وبينما كان الشرطي يؤدي عمله حضرت والدة الشاب بسيارتها ومعها والده واعترضا على إيقاف ابنهما، ما استدعى من الشرطي لطلب الإسناد من الدوريات الأخرى، ليقوم الشاب ووالدته بالاعتداء عليه بالضرب.

إلى أن حضر رجال الأمن وتمت السيطرة على الشاب ووضعه بالدورية ونقل سيارته إلى مخفر الجابرية، ليتضح أنه تم تسجيل قضايا بحقه، تتضمن “إهانة موظف، والاعتداء بالضرب، مع السب والقذف، عدة مخالفات مرورية أخرى”.

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