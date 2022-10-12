كيربي: بايدن يفكّر في إعادة النظر في علاقات واشنطن مع السعودية

يحضّر الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة تقييم علاقات واشنطن مع السعودية، بعد قرار خفض إنتاج النفط في إطار “أوبك+”، حسب ما أعلنه متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وفي مقابلة مع “سي إن إن”، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي يوم الثلاثاء، إن بايدن “يرغب في العمل مع الكونغرس بخصوص مستقبل العلاقات مع السعودية”.

وأضاف كيربي يقول:”أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا بخصوص مواصلة إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، وأننا بحاجة لأن نكون مستعدين لإعادة النظر فيها”.

متابعا:”على خلفية قرار أوبك، بايدن على استعداد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة”.

وأعلن تحالف “أوبك+” الذي يضمّ منتجين من داخل أوبك كالسعودية، وخارجها مثل روسيا، عن خفض جديد لإنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.