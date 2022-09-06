كيروش يعود لتدريب إيران بعد مغادرته المنتخب المصري

كان على وشك تدريب الخضر في عهد روراوة

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإيراني، توصل إلى اتفاق مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي المهمة الفنية لمنتخب إيران، قبل انطلاق كأس العالم 2022.

وذكرت شبكة “بي إن سبورتس”، أن الاتحاد الإيراني توصل إلى اتفاق مع كيروش، للعودة مجددا لقيادة منتخب إيران.

وكان كارلوس كيروش قاد منتخب إيران في الفترة من 2011 حتى 2019، وتأهل بالمنتخب الإيراني إلى بطولة كأس العالم 2018، لكنه غادر البطولة من دور المجموعات. ورفض كارلوس كيروش فكرة تدريب الأهلي المصري خلفا لمواطنه ريكاردو سواريش. وكان المدرب المخضرم على وشك تدريب المنتخب الجزائري لكرة القدم في عهد الرئيس محمد روراوة، حيث التقى به رفقة المناجير العام يومها وليد سعدي ب وتم الاتفاق على الإشراف على العارضة الفنية، لكنه تراجع في آخر لحظة بعد أن تلقى كل أمواله العالقة من الاتحاد الإيراني.