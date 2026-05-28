كيفن كيرخوف باق مع شارلوروا إلى غاية 2028

أعلن نادي سبورتينغ رويال شارلوروا البلجيكي، تفعيل بند شراء الدولي الجزائري، كيفن فان دين كيرخوف، بشكل نهائي من نادي ميتز الفرنسي.

وقال النادي البلجيكي في بيان له: “يسر نادي سبورتينغ شارلروا أن يعلن عن تفعيل خيار شراء كيفن فان دين كيركوف من نادي ميتز

وأضاف: “وقع اللاعب الدولي الجزائري عقداً يمتد حتى عام 2028 مع خيار التمديد لسنة إضافية”.

وتابع: “بعد وصوله هذا الموسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، أظهر المدافع أهميته لفريق شارلوروا بسرعة من خلال مشاركته في 34 مباراة بقميص الفريق “.