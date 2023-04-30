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الجزائر

كيفيات منح العقار الإقتصادي ومكافحة الحرائق على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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كيفيات منح العقار الإقتصادي ومكافحة الحرائق على طاولة مجلس الوزراء
أرشيف

ترأس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لتناول مشاريع تتعلق بحماية أراضي الدولة وكيفيات منح العقار الاقتصادي بالإضافة إلى تدابير مواجهة الحرائق.

وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة “يترأس في هذه الأثناء السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشاريع قوانين، تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي للاستثمار، وتنظيم مهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى عرض يخص التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق، في فصل الصيف، وآخر متعلق بالحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري”.

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