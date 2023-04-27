كيفية انتقاء الـ2000 حاج وموعد أول رحلة.. مدير ديوان الحج يكشف

كشف أحمد سليماني، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، عن موعد أول رحلة مبرمجة نحو البقاع المقدسة، كما تحدث عن كيفية انتقاء الـ 2000 حاج.

وخلال استضافته، الخميس، ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى قال سليماني أن أول رحلة للحجاج الجزائريين ستقلع إلى البقاع المقدسة في الـ 31 ماي المقبل على متن الخطوط الجوية الجزائرية.

وأوضح مدير الديوان أنه من بين الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل السلطات العمومية فتح مطارات جديدة لتخفيف وطأة ومشقة السفر على الحجاج.

وأعلن المتحدث ذاته عن تنظيم رحلات لأول مرة انطلاقا من مطارات بشار والأغواط وأدرار إضافة إلى المطارات الرئيسية التقليدية المعتمدة كوهران والجزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة وورقلة.

وضمن هذا السياق ،أعلن سليماني إن ما يميز الحج أيضا هذه السنة إلغاء شرط السن وعودة الحصص التقليدية للبعثات الاسلامية ومنها الجزائر التي حصلت على حصة كاملة تقدر بـ 41300 الف حاج ، بزيادة تقدر ب 5300 حاج .

وأضاف أنه يتعين على الحجاج الذين لم يسبق لهم التطعيم ضد جائحة كورونا القيام بذلك في أسرع وقت انسجاما مع الاشتراطات التي أقرتها العربية السعودية.

وبخصوص كيفية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمكين ألفي مواطن ممن تجاوزوا سن السبعين وشاركوا في عمليات القرعة لأكثر من عشر مرات، كشف ضيفالصباح عن أن الملف هو بحوزة وزارة الداخلية وسيتم إعداد القائمة النهائية بعد تحيين البيانات الخاصة بالمؤهلين لعملية الحج.

ديوان الحج يوجه بلاغا هاما لفائدة حجاج هذا الموسم

ودعا الديوان الوطني للحج والعمرة، المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لعام (1444هـ/2023م) اتباع وإتمام الإجراءات والخطوات الإدارية الخاصة بهذه الشعيرة الدينية قبل 15 ماي المقبل.

وفي بيان له، أوضح الديوان المذكور أنّه يتعين على المعنيين مراعاة الترتيب الآتي: التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم.

وبعدها يتم التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقاً بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة للحصول على الدفتر الصحي وشهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 وشهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج”.

وأضاف البيان أنه يتعين بعدها على المعنيين “التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ770.000.00 دج شاملة لتذكرة السفر، مرفوقاً بجواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر، شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم، شهادة التأهيل الصحي المسلّمة من لدن اللجنة الطبية الولائية للحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج المقدرة بـ 600.000.00 دج ووصل دفع تذكرة السفر المقدرة بـ170.000.00 دج.”

وأشار الديوان إلى أنّه “سيتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها”.