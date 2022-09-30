كيفية سحب قرعة “شان” الجزائر 2023

كشفت “الكاف”، الجمعة، عن كيفية سحب قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

ومعلوم أن طبعة الجزائر سيُشارك فيها لِأوّل مرّة 18 منتخبا محلّيا إفريقيا، بدلا من 16 فريقا.

وتُجرى النهائيات بِصيغة 5 أفواج: حيث تضمّ ثلاث مجموعات 4 منتخبات، ويتشكّل فوجان من 3 فرق. وبعدها، يتأهّل رائد كلّ مجموعة للدور ربع النهائي، فضلا عن 3 منتخبات تنال أحسن رتبة ثانية.

وأدرج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنتخبات المُشاركة على النّحو التالي:

المستوى الأوّل: مالي، الكاميرون، الكونغو الديموقراطية.

المستوى الثاني: الكونغو برازافيل، ليبيا، أوغندا، أنغولا، السودان.

المستوى الثالث: النيجر، كوت ديفوار، موريتانيا، إثيوبيا، السنيغال، غانا، الموزمبيق، مدغشقر.

– ترأس الجزائر الفوج الأوّل، نظير المجموعة الثالثة للمغرب.

– رؤساء الأفواج الثلاثة المتبقية سيُسحبون من الوعاء (المستوى) الأوّل.

– مُسبّقا، فوج الجزائر يضمّ 4 منتخبات، مثلما هو الشأن للمجموعتَين الثانية والثالثة.

– يتّبع المُنظّمون خلال سحب القرعة خطّة مُعدّة سلفا، فمثلا أوّل كرة تُسحب ستوضع في الفوج الأوّل، وتُدرج في المركز الرابع.

حضور جابو

يحضر اللاعب الدولي الجزائري السابق عبد المؤمن جابو سهرة السبت المقبل، حفل قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وتسحب “الكاف” القرعةَ بِدار الأوبيرا “بوعلام بسايح” بِالعاصمة، بِحضور رئيس الهيئة باتريس موتسيبي، وشخصيات أخرى رياضية ومن مجالات متباينة.

واستلم جابو دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رفقة خمسة زملاء له من تونس وليبيا والسودان والكونغو الديموقراطية وغانا. يتشرّفون بِسحب قرعة منافسة “الشان” المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023.

وسبق لِمتوسط ميدان هجوم نادي وفاق سطيف المشاركة مع المنتخب الوطني المحلّي في “شان” 2011 بِالسودان، وسجّل هدفَين، وساهم في بلوغ فريق المدرب عبد الحق بن شيخة الدور نصف النهائي، والتموقع رابعا في جدول الترتيب النهائي.