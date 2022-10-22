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اقتصاد

كيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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كيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة على طاولة مجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول العديد من الملفات الهامة بالدراسة، على رأسها القانون الأساسي للقضاء، وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية إن “الاجتماع يتناول مشروعي قانونين يتعلقان بالقانون الأساسي للقضاء، ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع يتناول عروضا تخص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، مشروع المستشـفـى الجزائري، القطري، الألماني، مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة، وبرنامج الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة التحرير الوطني في 01 نوفمبر 1954”.

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