كيف أصبحت البيانات الوطنية موردا استراتيجيا خارج السيادة؟ 2/2

الجزائر على شاشات الآخرين:

عندما تعرف جهة خارجية: اتجاهات السوق، واحتياجات المستهلِك، والتحولات الديموغرافية، فإنها تصبح قادرة على التأثير في الاقتصاد الوطني بصورة غير مباشرة. إنَّ المعرفة المسبقة تمنح أفضلية تنافسية هائلة.

البيانات المتفرقة تبدو غير مهمة. لكن عند تجميعها تصبح قادرة على رسم صورة متكاملة عن الدولة. وهذا ما يسمى: الذكاء المستخلَص من المصادر المفتوحة (OSINT)، فالمعلومة الصغيرة قد تكون عديمة القيمة منفردة، لكن آلاف المعلومات الصغيرة تصبح كنزا استراتيجيا.

كلما ازدادت التبعية للمنصات الأجنبية ازدادت هشاشة البيئة الرقمية الوطنية، فالسيادة الرقمية لا تعني فقط حماية الشبكات، بل تعني امتلاك القدرة على إدارة البيانات والتحكم في مساراتها.

في الحروب الحديثة لا يحتاج الخصم دائما إلى اختراقك، أحيانا يكفي أن يعرفك أكثر مما تعرف نفسك. وهذه هي أخطر معادلة استراتيجية في العصر الرقمي.

الجزائر أمام لحظة تاريخية حاسمة:

تقف الجزائر اليوم أمام واحدة من أهم اللحظات الاستراتيجية في تاريخها المعاصر؛ لحظة لا ترتبط باكتشاف حقل طاقة جديد، ولا بإبرام تحالف دولي كبير، ولا حتى بامتلاك منظومات عسكرية متطورة، بل تتعلق بقدرتها على إدراك القيمة الحقيقية لأصل استراتيجي جديد أصبح يشكل جوهر القوة في القرن الحادي والعشرين: البيانات الوطنية، فبينما وجدت دول عديدة نفسها متأخرة في سباق السيادة الرقمية بعد أن سمحت بتسرب بياناتها الاستراتيجية أو رهنت بنيتها المعلوماتية لمنصات خارجية، لا تزال الجزائر تمتلك فرصة تاريخية نادرة لتفادي تلك الأخطاء وبناء نموذج وطني متقدم يضع البيانات في قلب مشروعها السيادي والتنموي.

وتنبع أهمية هذه اللحظة من أن العالم يعيش حاليا مرحلة إعادة توزيع للقوة على أساس المعرفة والذكاء الاصطناعي والتحكم في تدفقات البيانات. وهي عملية تشبه إلى حد كبير التحولات الكبرى التي رافقت الثورة الصناعية أو اكتشاف مصادر الطاقة الحديثة. والدول التي تدرك مبكرا طبيعة هذا التحول ستكون قادرة على حجز موقع متقدم في النظام الدولي الجديد، بينما ستجد الدول المتأخرة نفسها مضطرة للاعتماد على الآخرين في إدارة جزء متزايد من شؤونها الاقتصادية والأمنية وحتى الإدارية.

ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يتمثل في اقتناء مزيد من الأجهزة أو إنشاء مزيد من المنصات الرقمية فقط، بل في الانتقال من التفكير التقني الضيق إلى التفكير الاستراتيجي الشامل، فالبيانات ليست ملفا إداريا يخص وزارة معينة، وليست مشروعا تقنيا يمكن حصرُه داخل هيئة مختصة بالرقمنة، بل هي قضية تتعلق مباشرة بالأمن القومي والسيادة الوطنية والقدرة على صناعة القرار المستقل. إنها موردٌ استراتيجي عابر للقطاعات، يؤثر في الاقتصاد والتعليم والصحة والدفاع والطاقة والأمن الداخلي والسياسة الخارجية في آن واحد.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول في المستقبل ليس نقص البيانات، بل فقدان السيطرة عليها أو الاعتماد على أطراف خارجية لفهمها وتحليلها وإدارتها، فالدولة التي تُخزِّن بياناتها الحيوية خارج فضائها السيادي، أو تعتمد على خوارزميات أجنبية لفهم واقعها الوطني، قد تجد نفسها تدريجيا أمام حالة من التبعية المعرفية الصامتة. وهذه التبعية أكثر خطورة من أشكال التبعية التقليدية، لأنها لا تستهدف الموارد المادية فقط، بل تستهدف القدرة على فهم الواقع واتخاذ القرار.

لذلك ينبغي النظر إلى البيانات الوطنية بالمنطق نفسه الذي تُدار به الموارد الإستراتيجية الكبرى للدولة، فكما تُعدُّ الطاقة قضية سيادة وطنية، وكما يُنظر إلى الأمن الغذائي باعتباره ركيزة للاستقلال الوطني، وكما يُعدُّ الدفاع الوطني خط الحماية الأول للدولة، فإن البيانات أصبحت تمثِّل خط الدفاع المعرفي الأول للدول الحديثة، فالدولة التي تفقد السيطرة على بياناتها الاستراتيجية قد تحتفظ بحدودها الجغرافية، لكنها تخسر تدريجيا سيطرتها على فضائها المعلوماتي، وهو الفضاء الذي تُصنع فيه القرارات وتُرسم فيه السياسات وتُبنى فيه التوقعات المستقبلية.

وتملك الجزائر في هذا المجال العديد من المقومات التي تمنحها فرصة استثنائية للنجاح؛ فهي تمتلك كتلة بشرية شابة ومتزايدة الإلمام بالتكنولوجيا، ومؤسسات أكاديمية قادرة على إنتاج الكفاءات الرقمية، وسوقا وطنية واسعة تولّد كمًّا هائلًا من البيانات يوميا، فضلا عن إرادة متنامية لتعزيز التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية. غير أن تحويل هذه المقومات إلى قوة إستراتيجية يتطلب رؤية وطنية موحدة تجعل من السيادة على البيانات مشروعا وطنيا طويل المدى، لا مجرد برنامج تقني محدود الأهداف.

وفي ضوء التحولات العالمية المتسارعة، قد لا يكون من المبالغة القول إن الجزائر تقف اليوم أمام خيار تاريخي حاسم: إما أن تكون منتِجا ومالكا ومفسِّرا لبياناتها الإستراتيجية، فتتحول إلى فاعل يمتلك أدوات فهم مستقبله وصناعته، أو أن تكتفي بدور المستهلِك للتقنيات والأنظمة التي يُنتجها الآخرون، فتجد نفسها تدريجيًّا خارج مراكز إنتاج المعرفة والقرار. وبين هذين المسارين تتحدد ملامح مكانة الجزائر في عالم يتجه بسرعة نحو عصر جديد أصبحت فيه البيانات عنوانا للقوة، والسيطرة عليها عنوانا للسيادة.

نحو عقيدة جزائرية للسيادة الرقمية:

إذا كان لكل مرحلة تاريخية عقيدتُها الإستراتيجية الخاصة بها، فإن المرحلة الراهنة تفرض على الدول إعادة تعريف مفهوم السيادة بما يتناسب مع التحوُّلات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، فبعد أن كانت العقائد الوطنية تُبنى حول حماية الحدود والأراضي والثروات الطبيعية، أصبح من الضروري اليوم توسيع هذا المفهوم ليشمل حماية الفضاء المعلوماتي الوطني والتحكم في الأصول الرقمية الاستراتيجية. وفي هذا السياق، يكون الوقت قد حان أمام الجزائر لإطلاق مشروع وطني طموح تحت عنوان “العقيدة الجزائرية للسيادة الرقمية”، باعتباره إطارا استراتيجيا شاملا يهدف إلى ضمان استقلال القرار الوطني في عصر البيانات والذكاء الاصطناعي.

ولا ينبغي النظر إلى هذه العقيدة باعتبارها مجرد سياسة تقنية أو برنامج للتحوُّل الرقمي، بل باعتبارها رؤية سيادية متكاملة تسعى إلى بناء قدرة وطنية مستقلة على إنتاج البيانات وحمايتها وتحليلها وتوظيفها في خدمة التنمية والأمن القومي، فالدول التي ستنجح في المستقبل ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الموارد الطبيعية، وإنما تلك التي تمتلك أفضل منظومات المعرفة والذكاء والتحكم في تدفقات البيانات الإستراتيجية.

وتقوم هذه العقيدة المقترحة على سبعة محاور كبرى يمكن أن تشكل معا الأساس المؤسسي للسيادة الرقمية الجزائرية.

أولا: الجرد الوطني للبيانات الجزائرية

لا يمكن حماية ما لا نعرفه، ولا يمكن إدارة مورد استراتيجي دون معرفة حجمه ومكان وجوده والجهات التي تتحكم فيه. ولذلك فإن الخطوة الأولى تتمثل في إطلاق عملية وطنية شاملة لجرد البيانات الجزائرية، تشمل البيانات الحكومية والاقتصادية والجغرافية والديموغرافية والصناعية والبحثية. والهدف ليس فقط معرفة ما تمتلكه الدولة من بيانات، بل أيضا تحديد ما يوجد منها خارج الحدود الوطنية، وما تسيطر عليه شركات ومنصات أجنبية، وما يمكن أن يمثل نقاط ضعف إستراتيجية مستقبلا. وهذه العملية ستكون بمثابة أول خريطة سيادية للثروة المعلوماتية الجزائرية.

ثانيا: إنشاء بنك بيانات سيادي

بعد معرفة حجم الثروة الرقمية الوطنية، يصبح من الضروري إنشاء بنك بيانات سيادي يمثل المستودع المركزي للبيانات الاستراتيجية للدولة. ولن يكون هذا البنك مجرد مركز تخزين تقني، بل مؤسسة وطنية لحفظ الأصول المعلوماتية ذات الأهمية السيادية وإدارتها. وكما تمتلك الدول بنوكا مركزية لحماية الاستقرار المالي، فإن العصر الرقمي يفرض إنشاء مؤسسات سيادية لحماية الاستقرار المعرفي والمعلوماتي للدولة.

ثالثا: تطوير سحابة سيادية جزائرية

إن تخزين البيانات الحساسة خارج الحدود الوطنية يشبه إلى حد بعيد إيداع جزء من الأرشيف الإستراتيجي للدولة لدى جهات أجنبية. ولذلك تبرز الحاجة إلى تطوير سحابة سيادية جزائرية قادرة على استضافة البيانات الحكومية والحيوية داخل التراب الوطني وفق أعلى معايير الأمن السيبراني. والمقصود هنا ليس مجرد امتلاك مراكز بيانات، وإنما امتلاك القدرة الوطنية الكاملة على التحكم في دورة حياة البيانات من لحظة إنتاجها إلى لحظة استخدامها وتحليلها.

رابعا: إنشاء مرصد وطني للسيادة الرقمية

في عالم تتحرك فيه البيانات عبر الحدود بسرعة تفوق حركة السلع والأشخاص، تصبح الحاجة ملحّة إلى إنشاء مرصد وطني متخصص يتابع تدفقات البيانات إلى الخارج ويحلل أنماط استخدامها ومخاطرها الإستراتيجية. وسيكون دورُ هذا المرصد مشابهًا لدور أنظمة الإنذار المبكر في الأمن القومي، إذ يرصد مؤشرات الاختراق والتبعية الرقمية ويقدِّم لصناع القرار صورة مستمرة عن مستوى السيادة الرقمية الوطنية ومَواطن القوة والضعف فيها.

خامسا: تطوير صناعة وطنية للخرائط والذكاء الجغرافي

لقد أصبحت الخرائط الحديثة أدوات استراتيجية تتجاوز وظيفتها التقليدية في تحديد المواقع، فهي اليوم تمثل بنية معرفية تُستخدم في التخطيط الاقتصادي، وإدارة الأزمات، والأمن الداخلي، وحماية الحدود، وتوجيه الاستثمارات. ومن ثم فإن بناء صناعة وطنية متقدمة للخرائط والذكاء الجغرافي يعدُّ استثمارا مباشرا في الأمن القومي الجزائري، ويقلل من الاعتماد على المنصات الأجنبية في فهم المجال الوطني وإدارته.

سادسا: إنشاء برنامج وطني للصور الفضائية والتحليل الجيو فضائي

في عصر الفضاء التجاري والأقمار الاصطناعية عالية الدقة، أصبحت الصورة الفضائية مصدرا رئيسيا للمعلومة الإستراتيجية، فمن خلالها يمكن متابعة التحولات العمرانية، ورصد التغيرات البيئية، ومراقبة البنى التحتية الحيوية، ودعم عمليات التخطيط والتنمية والأمن. ولذلك فإنَّ إنشاء برنامج وطني متكامل للصور الفضائية والتحليل الجيوفضائي سيمنح الجزائر قدرة مستقلة على مراقبة فضائها الجغرافي وفهم تحولاته بعيدا عن أي تبعية معلوماتية خارجية.

سابعا: بناء مدرسة جزائرية في استخبارات البيانات

يبقى العنصر البشري هو العامل الحاسم في أي مشروع سيادي، فالبيانات مهما بلغت ضخامتها لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا عندما توجد عقولٌ قادرة على تفسيرها وتحويلها إلى معرفة استراتيجية. ومن هنا تبرز أهمية تأسيس مدرسة جزائرية متخصصة في استخبارات البيانات، تجمع بين علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليل الاستخباراتي والاستشراف الاستراتيجي. والهدفُ ليس فقط تكوين خبراء تقنيين، بل إعداد جيل جديد من المحلِّلين الإستراتيجيين القادرين على تحويل البيانات إلى قوة وطنية داعمة للقرار والسيادة.

وفي النهاية، فإن العقيدة الجزائرية للسيادة الرقمية ليست مشروعا تكنولوجيا عابرا، بل مشروع دولة للقرن الحادي والعشرين. إنها رؤيةٌ تهدف إلى حماية أحد أهم مصادر القوة المستقبلية قبل أن يتحول إلى نقطة هشاشة استراتيجية، فكما نجحت الجزائر تاريخيا في الدفاع عن سيادتها السياسية وترسيخ استقلالها الوطني، فإن التحدي الجديد يتمثل في ترسيخ استقلالها الرقمي والمعرفي. لأن الأمم التي لا تحمي بياناتها اليوم قد تجد نفسها غدا عاجزة عن حماية قراراتها، والدول التي لا تبني سيادتها الرقمية في الوقت المناسب قد تستيقظ في المستقبل على واقع تمتلك فيه حدودها الجغرافية، لكنها فقدت السيطرة على حدودها المعرفية.

من يملك البيانات يملك المستقبل

في الماضي كانت القوى الكبرى ترسم خرائط العالم. أما اليوم فهي ترسم خرائط البيانات. وكانت الدول تخشى احتلال أراضيها، أما في العصر الرقمي فإن الخطر الأكثر تعقيدا يتمثل في احتلال فضائها المعرفي.

إن القضية ليست أن العالم يرى الجزائر من الفضاء أو عبر المنصات الرقمية، فذلك أصبح واقعا عالميا لا يمكن منعه بالكامل. القضية الحقيقية هي أن تمتلك الجزائر القدرة على رؤية نفسها بصورة أوضح مما يراها الآخرون. لأن الدولة التي تُعرف من الخارج أكثر مما تعرف نفسها، تصبح موضوعا للتحليل. أما الدولة التي تمتلك بياناتها وتفهمها وتستثمرها، فإنها تتحول إلى فاعل استراتيجي يصنع مستقبله بنفسه.

في القرن الحادي والعشرين قد لا يكون السؤال الأهم: من يملك الأرض؟ بل: من يملك المعرفة الرقمية الدقيقة بالأرض، وبالناس، وبالاقتصاد، وبالمستقبل؟ ومن يملك هذه المعرفة، يملك في كثير من الأحيان القدرة على التأثير في مسار التاريخ نفسه.

كلما ازدادت التبعية للمنصات الأجنبية ازدادت هشاشة البيئة الرقمية الوطنية، فالسيادة الرقمية لا تعني فقط حماية الشبكات، بل تعني امتلاك القدرة على إدارة البيانات والتحكم في مساراتها.في الحروب الحديثة لا يحتاج الخصم دائما إلى اختراقك، أحيانا يكفي أن يعرفك أكثر مما تعرف نفسك. وهذه هي أخطر معادلة إستراتيجية في العصر الرقمي.

تنبع أهمية هذه اللحظة من أن العالم يعيش حاليا مرحلة إعادة توزيع للقوة على أساس المعرفة والذكاء الاصطناعي والتحكم في تدفقات البيانات. وهي عملية تشبه إلى حد كبير التحولات الكبرى التي رافقت الثورة الصناعية أو اكتشاف مصادر الطاقة الحديثة. والدول التي تدرك مبكرا طبيعة هذا التحول ستكون قادرة على حجز موقع متقدم في النظام الدولي الجديد، بينما ستجد الدول المتأخرة نفسها مضطرة للاعتماد على الآخرين في إدارة جزء متزايد من شؤونها الاقتصادية والأمنية وحتى الإدارية.

إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يتمثل في اقتناء مزيد من الأجهزة أو إنشاء مزيد من المنصات الرقمية فقط، بل في الانتقال من التفكير التقني الضيق إلى التفكير الاستراتيجي الشامل، فالبيانات ليست ملفا إداريا يخص وزارة معينة، وليست مشروعا تقنيا يمكن حصرُه داخل هيئة مختصة بالرقمنة، بل هي قضية تتعلق مباشرة بالأمن القومي والسيادة الوطنية والقدرة على صناعة القرار المستقل. إنها موردٌ استراتيجي عابر للقطاعات، يؤثر في الاقتصاد والتعليم والصحة والدفاع والطاقة والأمن الداخلي والسياسة الخارجية في آن واحد.

تملك الجزائر في هذا المجال العديد من المقومات التي تمنحها فرصة استثنائية للنجاح؛ فهي تمتلك كتلة بشرية شابة ومتزايدة الإلمام بالتكنولوجيا، ومؤسسات أكاديمية قادرة على إنتاج الكفاءات الرقمية، وسوقا وطنية واسعة تولّد كمًّا هائلًا من البيانات يوميا، فضلا عن إرادة متنامية لتعزيز التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية. غير أن تحويل هذه المقومات إلى قوة إستراتيجية يتطلب رؤية وطنية موحدة تجعل من السيادة على البيانات مشروعا وطنيا طويل المدى، لا مجرد برنامج تقني محدود الأهداف.