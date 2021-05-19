كيف تبدين أصغر سنا من عمرك؟

غذاؤك الصحي يحافظ على شبابك الدائم

يعد العمر عقدة لدى النساء، فكل امرأة ترغب في أن يخبرها الآخرون بأن سنها لا تتوافق مع جمالها، وأنها تبدو أصغر بكثير. لهذا، من المهم لديها معرفة الأساليب التي تمنحها إطلالة شبابية دائما، وتزيد من ثقتها بنفسها.

روتين العناية بالجمال

ماذا تستعملين لشعرك، ولبشرتك من مستحضرات؟ وكيف تعتنين بجمالك؟ وهل أنت مواظبة على هذا.. كلها معايير تتحكم في قدرتك على الظهور أقل عمرا، الشفاه مثلا، كلما تقدمت في العمر زاد انكماشها وزال امتلاؤها ونعومتها، وهذا بسبب نقص الكولاجين من الجسم، ويمكن استدراك هذا بمداومة ترطيبها للحفاظ على شكلها، أما لإعطائها جمالا أكثر، حدديها بقلم وردي قبل وضع أحمر الشفاه أو الملمع، وقد تعانين كذلك من بداية ظهور التجاعيد في سن مبكرة، عليك بالترطيب الدائم خاصة في محيط العينين والشفاه، ولا تخرجي أبدا من دون استعمال واقي الشمس، حتى في الأيام غير الحارة، ولا تصدقي كل ماركات الكريمات التي تسوق نفسها على أنها الحل الأمثل للقضاء على التجاعيد، فليست أغلبها سوى علامات تجارية تسعى للربح السريع، توقفي عن إهدار المال بها، واستبدليها بماسكات مغذية غنية بالفيتامينات، تزود البشرة بحاجتها من العناصر الفعالة، وابتعدي كذلك عن المبالغة في وضع المكياج، خاصة محدد العيون والحواجب غامق اللون، ووضع طبقات من الفوندايشن لإخفاء التجاعيد، ستزيد الأمر سوءا.

قد يبدو شعرك مسطحا كلما تساقط، احرصي على زيادة كثافته باستخدام بخاخ زيادة الحجم المخصص للجذور، حين يكون شعرك مبللا، خاصة في المناسبات، أو استخدمي بخاخ الشعر حين يكون شعرك جافا أو مسرحا ليبدو بحجم أكبر، ولا تهملي تغيير لونه من فترة إلى أخرى، دعيه يكن أفتح من لونه الأصلي بدرجات أو ثلاث إذا كنت متقدمة في العمر، ولا تترددي في تشقيره إذا كنت في الأربعينيات، مع قصه أحيانا، وإن كنت شجاعة بما يكفي يمكنك قص الغرة لتفقدي 10 سنوات من عمرك الحقيقي.

غذاؤك الصحي يحافظ على شبابك الدائم

الغذاء القائم على العناصر الطبيعية، الخالي من الدهون المشبعة والمعلبات هو ما يحتاجه جسمك للحفاظ على صحته وحيويته، اعتمدي على زيت الزيتون في طهي غذائك الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن، وابتعدي عن استهلاك السكر الأبيض والملح قدر الإمكان، مع استبدالك القمح الأبيض المكرر بدقيق الشوفان والقمح الكامل، استبدلي القهوة بالشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة في روتينك اليومي، وأكثري من الفواكه خاصة الحمضيات لاحتوائها على كم هائل من الفيتامينات.