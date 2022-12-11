كيف تبدين أصغر من عمرك بسنوات؟.. هذه أسرار النجمات العالميات!

كشفت نجمات عالميات عن الأسرار التي يتبعنها من أجل الحفاظ على الشباب الدائم، ونصحن المرأة التي تريد أن تبدو أصغر من عمرها بسنوات أن تطبقها كما هي.

ولم تنكر أغلبهن الخضوع لعمليات التجميل التي تنقص عشرات السنوات من أعمارهن، لكنهن أكدن على ضرورة اتباع بعض الروتينات للعناية بالبشرة بعيدا عن الإجراءات المكلفة.

وحسب تقرير أورده موقع سكاي نيوز، هناك 10 نصاح هامة من كبار النجمات العالميات للحفاظ على مظهر شاب وبشرة نضرة.

جنيفر لوبيز: زيت الزيتون لديه مفعول السحر

جنيفر لوبيز (52 عاما) من أكثر الفنانات اللواتي يبدون أصغر من عمرهن الحقيقي بكثير. وعن هذا تقول إن أحد أهم الأسباب هو “الترطيب المستمر للبشرة”.

الترطيب هو المفتاح للحفاظ على بشرة ممتلئة، مما يقلل التجاعيد ويمنع تشكل الخطوط في المقام الأول.

وبالرغم من ارتفاع أسعار كريمات الوجه، فإن لوبيز قالت إن “زيت الزيتون” هو ما يعطيها مفعولا سحريا، لذا فهي تواظب على استخدامه.

زيت الزيتون غني بفيتامينات A وK وE وهو سر جمال تم استخدامه لآلاف السنين، حتى أن كليوباترا قيل إنها استخدمته لتعزيز مظهرها الأسطوري.

جنيفر أنيستون: شرب كميات كبيرة من الماء هو سري

محبوبة الجماهير، نجمة مسلسل “فريندز” (الأصدقاء)، جنيفر أنيستون، أكدت أن أحد أهم العوامل التي تمنحها مظهرا حيويا، هو شرب كميات كبيرة من الماء.

الفنانة البالغة من العمر 53 عاما، قالت إنها تشرب ما يصل إلى لترين من الماء كل يوم.

تستيقظ أنيستون في تمام الساعة 4:30 صباحا، وأول ما تفعله هو شرب كوب من الماء الساخن مع الليمون، ثم تستمر في تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

ناعومي كامبل: غسل الوجه ضروري قبل النوم

عارضة الأزياء الأسطورية ناعومي كامبل، أكدت أن “غسل الوجه قبل النوم” أساسي للحفاظ على بشرة نضرة.

وأكدت كامبل (51 عاما) أن عدم التخلص من الأوساخ “أمر فظيع للجلد”، معترفة أنها لم تكن تزيل المكياج في الكثير من الأحيان قبل الذهاب للنوم.

عارضة الأزياء تنظف وجهها تماما قبل النوم، وتولي اهتماما إضافيا للمناطق الحساسة، مثل حول العينين والرقبة، ثم تنظف البشرة بمحلول “تونر”، وتضع طبقة سميكة من المرطب.

غوينيث بالترو: التدخين والكحول عدوان للبشرة

تبدو الممثلة غوينيث بالترو، البالغة من العمر 49 عاما، أصغر بكثير من عمرها، لذا فإن نصائحها بشأن الحفاظ على الصحة دائما تعد محور اهتمام.

بالترو أكدت أنه من الضروري الابتعاد عن التدخين وشرب المشروبات الكحولية، خاصة أن الأخيرة “معروفة بالتسبب في جفاف البشرة”.

التدخين أيضا يعد أمرا ممنوعا إلى حد كبير بالنسبة للفائزة بجائزة الأوسكار، على الرغم من أنها اعتادت تدخين عبوتين يوميا، قبل أن تقرر التخلص من هذه العادة بعد أن علمت بحملها.

نيكول كيدمان: واقي الشمس ضروري

الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، تشتهر ببشرتها الجميلة، وأحد العوامل التي تساهم في توهج بشرتها هو تطبيقها الصارم لعامل الوقاية من الشمس.

الممثلة البالغة من العمر 52 عاما، تشدد على أهمية حماية الوجه من الأشعة فوق البنفسجية، لدرجة أنها تضع كريما عالي الحماية SPF 100 كل 90 دقيقة.

هالي بيري: لا بد من ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام أمرا ضروريا إذا كنت تريد أن تظل في أفضل حالاتك لأطول فترة ممكنة ، وهي مهمة بشكل خاص مع تقدمك في العمر ، للحفاظ على صحة الجسم والعقل.

الممثلة هالي بيري البالغة من العمر 55 عاما، جعلت ممارسة الرياضة بانتظام جزء أساسيا من روتينها، وهي ملتزمة بها جدا.

بيري تمضي على الأقل 30 دقيقة يوميا في ممارسة الرياضة. وفي الغالب تلتزم بتمارين الإحماء وتحمل الأوزان.

أليشا كيز: الابتعاد عن الضغط مهم

المغنية الأميركية أليشا كيز أكدت على تأثير “الاكتئاب والراحة” بشكل كبير على البقاء شابا، إذ تظهر آثار التوتر أولا على وجوهنا وأجسادنا.

كيز البالغة من العمر 41 عاما، تحرص على عدم وضع جدول مزدحم يسبب ضغطا نفسيا لها، مشددة على أهمية قضاء بعض الوقت في الاسترخاء.

لتهيئة البيئة المناسبة للاسترخاء، قبل النوم، تضع المغنية أولا كريم ترطيب للجسم، وترتدي ملابسها الأكثر راحة، وتضيء الشموع والبخور.

بعد ذلك، تقوم بتنظيف وجهها لإزالة جميع الشوائب، قبل تطبيق علاج يحتوي على الكبريت للتخلص من أي بثور، وتنتهي بشرب كوب من الشاي العشبي، ثم الاستلقاء على السرير وقراءة كتاب.

نعومي واتس: 8 ساعات من النوم ضرورية لصحة البشرة

أما نصيحة الجمال من نعومي واتس، فهي الحصول على قسط كاف من النوم، حتى يتمكن الجسم من “إصلاح نفسه”، مما ينعكس على صحة البشرة.

واتس البالغة من العمر 53 عاما، تحاول دائما الحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة.

وقالت إن قراءة كتاب يساعدها على الوصول إلى الحالة الذهنية الصحيحة للحصول على نوم مثالي ليلا، وأنها تلاحظ متى لم تحصل على ما يكفي من النوم، بسبب مظهر بشرتها في اليوم التالي.

أليشيا سيلفرستون: أتبع هذا النظام الغذاي الصحي!

أليشا سيلفرستون من أشد المعجبين بالنظام الغذائي الصحي النباتي، لدرجة أن نجمة فيلم “كلوليس” كتبت كتابا عن أهمية تناول نظام غذائي غني بالخضروات والحبوب الكاملة.

الممثلة تتبع نظام أكل نباتي منذ التسعينيات، وأكدت أن تناول الطعام الصحي هو المفتاح لفقدان الوزن، ولتبدو أصغر سنا، وللشعور بالسعادة، حسب ما ذكر موقع “هيلث ناتشورال”.

نظامها الغذائي يتألف من عدم وجود أطعمة مغلفة، وحبوب كاملة، وفاصوليا، وخضروات. وعلى الرغم من أنك لست مضطرا لأن تصبح نباتيا مثلها، فإن تناول المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات يعد وسيلة رائعة لمحاربة الشيخوخة.

كريستي برينكلي: التقشير هو سرّ البشرة المتوهجة

عارضة الأزياء كريستي برينكلي، اعتبرت أن “التقشير” هو سر البشرة المتوهجة والناعمة.

العارضة البالغة من العمر 68 عاما، تبدأ يومها بتقشير بشرتها، وهو روتين تتبعه على مدار الأربعين عاما الماضية.

هي أيضا من أشد المعجبين بأقنعة الوجه المرطبة، إذ عندما يتم ترطيب البشرة بعد عملية تقشير، فإن ذلك يسمح لكريم الترطيب بالتغلغل بشكل أفضل في الوجه.

السبب وراء ذلك هو أن التقشير يقوم بإزالة الخلايا الميتة التي تسد سطح الجلد، لتكشف عن خلايا جديدة تحتها.