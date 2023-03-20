كيف تتجنبين إهدار الوقت واغتنامه للعبادات؟

الروتينات اليومية والبرامج الدقيقة قد تساعدك

عامل الوقت مهم جدا في رمضان، فهو الذي يسمح لك بأداء واجباتك المنزلية على أحسن وجه، من إفطار الصائمين وتنظيف وترتيب.. ويوفر لك متسعا لتأدية عباداتك كالصلاة وتلاوة القرآن، وتنظيمه بدقة قد يساعدك أيضا لتكوني سيدة اجتماعية تقومين بزيارة الأقارب وتستقبلين ضيوفك بكل حب، لهذا عليك البحث عن البرنامج الذي يوفر لك كل هذا ويجعلك تخرجين من رمضان وأنت راضية تماما، حضريه مسبقا.

إذا كانت لديك بعض الواجبات المتعلقة بالعمل مثلا، قومي بإصلاحها وترتيبها قبل حلول الشهر الفضيل، أنهي كل ما عليك فعله، وحضري للعمل القادم، حتى إن بعض النساء يفضلن أخذ عطلتهن السنوية في هذا الشهر، لأنهن يعجزن عن التوفيق بين مسؤولياتهن داخل البيت وخارجه.

التنظيف والترتيب هي أكثر الأشغال المنزلية التي تأخذ من وقت النساء، فكلما اعتقدت أن الأمر بسيط ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت اكتشفت أنك تضيعين ساعات تنظفين هذه الزاوية وترتبين الأخرى، لهذا فالقيام بتنظيف عميق لجميع أرجاء المنزل أياما قبل حلول الشهر سيوفر لديك بعض الوقت خلال أيام رمضان، يكفي أن تقومي حينها بالترتيبات البسيطة والتنظيف المعتاد.

مهمتك كأم خاصة إذا كان أبناؤك متمدرسين قد تجعلك دائمة الركض خلف احتياجاتهم ومتطلباتهم التي لا تنتهي، وخلق روتين رمضاني يشغلهم ويوفر لك بعض الوقت والراحة هو أمر مهم جدا لك، ومفيد لهم، كتسجيلهم في حلقات للذكر، أو إرسالهم إلى مدارس حفظ القرآن، تعويدهم على النوم بعد العودة من المدرسة، أو يمكنك طلب المساعدة من الزوج لأخذ أبنائك في جولات أو نزهات قريبة مساءا على الأقل مرتين في الأسبوع.

إذا كنت موكلة بشراء حاجيات المطبخ لغياب زوجك طوال اليوم، عليك وضع لائحة مسبقة بأهم الضروريات التي لا تتلف سريعا وتخزينها قبل حلول رمضان، حتى لا تضيعي وقتك في البقالة يوميا، يكفي اقتناء أشياء بسيطة بسرعة.

ملابس العيد، أغراض الحلويات هي آخر ما يجب أن تفكري فيه في رمضان، يكفي تخصيص يوم واحد لشراء كل هذا، لا تضيعي الجهد والوقت في الأسواق، فقط عليك كتابة احتياجاتك قبل الخروج للتسوق.

ابتعدي عن السوشل ميديا قد المستطاع، فالبقاء بمحاذاة التلفاز أو الهاتف الذكي يأخذ من وقتك الكثير دون أن تشعري، وقد يمضي رمضان سريعا وتندمين على تضييع لحظات الذكر والعبادات، حتى إذا كنت من هواة وصفات الطبخ، احفظي الفيديوهات التي تروقك مسبقا وعودي إليها فقط عند الحاجة، تجنبي التصفح المطول للمواقع.