كيف تتحول الكفاءات الجزائرية العالمية إلى قوة استراتيجية؟

إذا كان تشخيص نزيف الكفاءات يمثل الخطوة الأولى لفهم إحدى أخطر التحديات التي تواجه الدول في عصر اقتصاد المعرفة، فإن التحدي الحقيقي يبدأ عند البحث عن كيفية إدارة هذه الظاهرة وتحويلها من مصدر للاستنزاف إلى رصيد استراتيجي، فلم تعد السياسات الحديثة تقتصر على محاولة الحد من هجرة العقول أو استعادتها بصورة دائمة، بل اتجهت إلى بناء شبكات عالمية للكفاءات الوطنية، وربطها بالأولويات التنموية والبحثية للدولة، بما يحوِّل الانتشار الجغرافي إلى امتداد للقوة الوطنية، وانطلاقًا من هذا المنظور، يناقش هذا المقال الأسس الاستراتيجية لبناء دبلوماسية العقول الجزائرية، ويقترح رؤية متكاملة لإدارة رأس المال البشري الوطني بوصفه أحد أهم مرتكزات الأمن القومي والتنمية والسيادة في القرن الحادي والعشرين.

من نزيف العقول إلى دبلوماسية العقول:

هنا يجب أن تتغير اللغة الوطنية، لا يكفي أن نقول: لقد غادروا، ولا يكفي أن نقول: يجب أن يعودوا، السؤال الأهم هو: كيف نستفيد منهم أينما كانوا؟ هذا هو جوهر “دبلوماسية العقول”، دبلوماسية لا تقوم على استعادة الجميع، ولا تقوم على مطالبة كل كفاءة بالعودة الدائمة، بل تقوم على إدارة الانتشار العالمي للعقول الجزائرية.

إن الدولة التي تملك كفاءات في مختبرات وجامعات وشركات عالمية، تمتلك في الواقع شبكة تأثير محتملة، لكنها تحتاج إلى تنظيم.

يجب أن تتغير اللغة الوطنية، لا يكفي أن نقول: لقد غادروا، ولا يكفي أن نقول: يجب أن يعودوا، السؤال الأهم هو: كيف نستفيد منهم أينما كانوا؟ هذا هو جوهر “دبلوماسية العقول”، دبلوماسية لا تقوم على استعادة الجميع، ولا تقوم على مطالبة كل كفاءة بالعودة الدائمة، بل تقوم على إدارة الانتشار العالمي للعقول الجزائرية.

يمكن بناء: شبكة عالمية للعلماء الجزائريين، قاعدة بيانات وطنية للكفاءات، برنامج للخبرة عن بُعد، إقامة علمية مؤقتة، مختبرات مشتركة، مشاريع بحثية عابرة للحدود، مجلس استشاري عالمي للكفاءات الجزائرية، برامج لتوجيه الطلبة والباحثين، ومنصات لربط الشركات الجزائرية بالكفاءات الموجودة في الخارج.

هنا تتحول العقول الجزائرية من جزر منفصلة إلى شبكة إستراتيجية، ومن ثم، فإن القوة لا تكمن فقط في إعادة كل العقول إلى الداخل، بل في القدرة على توظيف العقول أينما كانت.

ماذا يحدث إذا استمر النزيف حتى 2040م؟

السيناريو الأخطر ليس انفجارا مفاجئا، إنه التآكل البطيء، فإذا استمر الاتجاه الحالي من دون تدخل استراتيجي، فقد تظهر مجموعة من التحولات المتراكمة: أولا، قد تتباطأ منظومة الابتكار ، ثانيا، قد يزداد الاعتماد على الخبرة الأجنبية، ثالثا، قد تتراجع القدرة التكنولوجية الذاتية، رابعا، قد تتسع الفجوة بين المعرفة المنتَجة في الداخل والمعرفة المنتَجة في الخارج، خامسا، قد ترتفع تكلفة التحول الرقمي والتحديث المؤسسي، سادسا، قد تصبح الدولة أكثر اعتمادا على الخارج في المجالات التي تحدد استقلالها المستقبلي، وهنا تكمن الخطورة، فالدولة قد لا تشعر بالخطر في البداية، قد تستمر المؤسسات في العمل، وقد تستمر الجامعات في التدريس، وقد تستمر المشاريع في التنفيذ، لكن القدرة على إنتاج المعرفة الجديدة قد تبدأ في التآكل، وهذا النوع من التآكل لا يظهر فجأة، بل يظهر بعد سنوات، عندما يصبح استدراكه أكثر كلفة.

لماذا يجب أن يهتم مجلس الأمن القومي؟

قد يبدو للوهلة الأولى أن هجرة الكفاءات قضية تخص وزارة العمل، أو التعليم العالي، أو الوظيفة العمومية، لكن هذا التصور لم يعد كافيا، فإذا كان الأمن القومي يعني حماية قدرة الدولة على البقاء والتطور والاستقلال، فإن رأس المال البشري يقع في قلب هذه المعادلة، الأمن الصحي يحتاج إلى أطباء وباحثين، الأمن التكنولوجي يحتاج إلى مهندسين وخبراء، الأمن السيبراني يحتاج إلى كفاءات متخصصة، الأمن الاقتصادي يحتاج إلى مبتكرين ورواد أعمال، الأمن العلمي يحتاج إلى باحثين، والأمن الاستراتيجي يحتاج إلى خبراء قادرين على تحليل المستقبل، فماذا يحدث عندما يتراجع هذا الرصيد؟ تبدأ الدولة تدريجيا في استيراد: التكنولوجيا، الخبرة، التحليل، الاستشراف، والحلول، وهنا يصبح السؤال أكثر خطورة: هل يمكن أن تصبح الدولة معتمدة على الخارج ليس فقط في التكنولوجيا، بل في القدرة على فهم العالم؟ إن الدولة التي تستورد التكنولوجيا قد تظل قادرة على تطوير استقلالها، أما الدولة التي تستورد المعرفة الإستراتيجية، فإن استقلالها يصبح أكثر هشاشة.

نحو عقيدة جزائرية لرأس المال البشري الاستراتيجي:

لقد آن الأوان للانتقال من إدارة الموارد البشرية إلى إدارة رأس المال البشري الاستراتيجي، العقل ليس موظفا فقط، والباحث ليس رقما في تعداد الوظائف، والمهندس ليس وحدة إنتاج، إنهم أصول سيادية، وكما تتحدث الدول عن الأمن الطاقوي والغذائي والمائي، يجب أن تتحدث أيضا عن الأمن البشري والمعرفي، ومن هنا يمكن بناء عقيدة وطنية جديدة تقوم على المحاور التالية:

1- المرصد الوطني للكفاءات الجزائرية: لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه، لذلك يجب بناء نظام وطني يرصد الكفاءات داخل الجزائر وخارجها، ويتابع اتجاهات الهجرة والتخصصات الحرجة والاحتياجات المستقبلية.

2- الأطلس الوطني للعقول الجزائرية: ليس بهدف الإحصاء فقط، بل لمعرفة: أين توجد الكفاءات؟ ما تخصصاتها؟ أين تعمل؟ ما مستوى تأثيرها؟ وكيف يمكن ربطها بالأولويات الوطنية؟

3- العودة المرنة: ليست كل عودة بحاجة إلى أن تكون دائمة، يمكن أن تكون العودة علمية، استشارية، رقمية، مؤقتة، مشروعية، وهذا يفتح الباب أمام مفهوم جديد للعلاقة بين الكفاءة والوطن.

4- شبكة العلماء الجزائريين العالمية: يجب تحويل الانتشار العالمي إلى شبكة إستراتيجية، شبكة تنتج المعرفة وتنقل الخبرة وتفتح الشراكات وتدعم المشاريع الوطنية.

5- صندوق وطني للابتكار والبحث المتقدم: لا يمكن بناء اقتصاد معرفي بتمويل قصير الأمد، المعرفة تحتاج إلى استثمار طويل النَّفَس.

6- حوافز للقطاعات الحرجة: يجب أن تحظى مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم المتقدمة، بأولوية وطنية خاصة.

7- إستراتيجية لجذب المواهب العالمية:الدول القوية لا تحافظ فقط على عقولها، بل تجذب عقول الآخرين أيضا.

8- إدراج رأس المال البشري ضمن مؤشرات الأمن القومي: يجب أن تعرف الدولة:كم عدد الكفاءات؟ ما معدل مغادرتها؟ ما التخصصات التي تفقدها؟ ما قدراتها البحثية؟ وما قدرتها على إنتاج المعرفة؟ فما لا يُقاس، لا يمكن إدارته.

هجرة البشر وهجرة المستقبل

كانت الدول في الماضي تخشى فقدان الأرض، ثم أصبحت تخشى فقدان الموارد، أما في عصر المعرفة، فإن الخطر الأكبر هو فقدان العقول القادرة على صناعة المستقبل، يمكن اكتشاف حقل نفطي جديد، ويمكن بناء مصنع جديد، ويمكن شراء معدات جديدة، لكن العالم والباحث والمهندس والمبتكر لا يُنتَج في عام واحد، إنه نتيجة سنوات طويلة من التعليم والتكوين والخبرة والتراكم، ولهذا فإن السؤال الذي يجب أن يواجه صانع القرار الجزائري ليس:كم عدد الكفاءات التي غادرت؟ بل:كم من المستقبل غادر معها؟ والمعركة القادمة لن تكون فقط معركة على الموارد، ستكون معركة على العقول، ولن تكون الدول الأكثر قوة هي بالضرورة الدول التي تملك أكبر عدد من السكان أو أكبر حجم من الموارد الطبيعية، بل الدول التي تعرف كيف: تنتج العقول، تحافظ عليها، تجذبها، تربطها، وتوظفها أينما كانت.

إن الجزائر لا تواجه فقط خطر هجرة الكفاءات، إنها تواجه اختبارا استراتيجيا أعمق: هل ستظل العقول الجزائرية مجرد أفراد موزعين في العالم؟ أم ستتحول إلى شبكة عالمية للقوة العلمية والتكنولوجية الجزائرية؟ هنا تحديدا يتحدد المستقبل، ففي القرن الحادي والعشرين، قد لا تكون أخطر خسارة هي أن يغادر الإنسان وطنه، بل أن يغادر معه المستقبل الذي كان يمكن أن يصنعه في وطنه.