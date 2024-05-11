كيف تتخلص من العادات السيئة وتكتسب عادات جيدة؟

بمجرد أن تتشكل العادات في حياتنا، يصبح من الصعب التخلص منها، ويبدو الأمر كما لو أن دماغنا يتوقف عن المشاركة الكاملة في عملية صنع القرار ويعتمد على رويتننا التلقائي.

يتم التحكم في العادات من خلال آليات البحث عن المكافأة في الدماغ، غالبا ما يتم تشغيلها بواسطة شيء محدد، على سبيل المثال، المشي بجوار مقهى وشم رائحة حبوب القهوة يمكن أن يدفعك إلى الرغبة في تناول كوب.

ما الفرق بين العادات والروتين؟

الفرق الرئيسي بين العادة والروتين هو الوعي، كلاهما إجراءات منتظمة ومتكررة، ولكن في حين أن العادات تعمل بشكل آلي، فإن الروتين مقصود.

كيف تتشكل العادات؟

تكوين العادة هو العملية التي تصبح فيها السلوكيات تلقائية، يمكن أن تكون عملية مقصودة، أو يمكن أن تحدث بشكل غير مخطط له.

على سبيل المثال، من المرجح أنك تعلمت غسل يديك عندما كنت طفلا، وبعد فترة أصبح غسل اليدين تلقائيا، لم يكن الأمر مقصودا، بل حدث بعد الكثير من التكرار، وفق ما نشره موقع betterup.

كم يستغرق التخلص من عادة سيئة؟

أوصى بعض الباحثين بخطة مدتها 21 يوما للتخلص نهائيا من العادات السيئة، يقترح آخرون خطة شهرية أو حتى 3 أشهر، والعامل الأكثر أهمية هو المتابعة خلال الإطار الزمني الذي تختاره.

كيف تبدأ؟

الخطوة الأولى هي كتابة قائمة مرتبة ترتيبا زمنيا لعاداتك اليومية، بعد ذلك، تقوم بتقييم كل عادة على أنها “فعالة”، أو “غير فعالة”، أو “عادة محايدة”.

وتكمن أهمية هذه الإستراتيجية في أنها تساعدك في تمييز مدى أهمية كل عادة في نموك الشخصي.

ابدأ من البسيط إلى المعقد

أفضل طريقة هي القضاء على هدف واحد، ثم إحراز تقدم نحو هدف أعلى، يمكنك البدء بالتعامل مع العادات السيئة من الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة.

خلق بيئة جديدة لنمو العادات الجيدة

إذا كنت ترغب في قراءة كتب أكثر مما تشاهده في التلفزيون، فاحتفظ بجهاز التحكم عن بعد في غرفة أخرى، وضع الكتب في كل ركن من أركان منزلك ومكتبك.

تعرف على عواقب العادات السيئة

تؤثر العادات السيئة على كل أعضاء الجسم تقريبا، يمكن أن تؤدي إلى السرطان والسكتة الدماغية وانتفاخ الرئة والسكري وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى.

يمكن للعادات السيئة أن تزيد من فرص الإصابة بمشاكل العين، والسل، والعديد من الاضطرابات المناعية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، ويصبح من السهل التوقف عن تلك العادات السيئة عندما تكون على دراية بعواقبها، حسب موقع lifehack

كيف تكتسب عادات جيدة؟

– افعل شيئا بسيطا وقابلا للتنفيذ كل يوم حتى يصبح تلقائيا.

– تكرار الفعل يؤدي إلى تكوين العادات الجيدة

– بمجرد تكوين العادة، ستكون هناك حاجة إلى قدر أقل من التركيز والجهد، مما يجعل من المرجح أن تستمر فيها

– قم بالتدريج للوصول إلى المهام والأهداف الأكبر.

-عند الرغبة في إنشاء عادة، اختر إشارة سياقية سهلة (على سبيل المثال، بعد الإفطار، عند الانتهاء من قراءة كتاب، وما إلى ذلك).

– يجب تحديد أهدافك الخاصة حتى يكون لديك الحافز

– الدافع الجوهري لتغيير العادات يأتي من الداخل بشكل بحت، لا يرجع ذلك إلى أي مكافأة متوقعة أو موعد نهائي أو ضغط خارجي، بحسب موقع psychologytoday.

كيف تتخلص من العادات السيئة؟

– حاول تجنب الأشياء والأماكن والأشخاص الذين يجعلونك ترغب في الوقوع في عادتك السيئة

– إذا كنت تحاول تجنب تناول الوجبات السريعة، فقم بنقل أي طعام غير صحي في منزلك خارج المطبخ ومناطق تناول الوجبات الخفيفة الأخرى إلى مكان يصعب الوصول إليه.

– أضف شيئا غير سار إلى هذه العادة، يمنحك هذا حافزا للتوقف، ويمنعك من اكتساب هذه العادة دون وعي.

– يمكن أن يكون التخلص من العادة أسهل كثيرا عندما يتم وضعك في بيئة غير مألوفة

– كافئ نفسك عندما لا تقع في عادتك السيئة، وفق موقع wikihow