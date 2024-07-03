كيف تتصرف إذا ابتلع طفلك جسما غريبا؟

كشفت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة طب الأطفال الأمريكية، أن زيارات الصغار لأقسام الطوارئ نتيجة ابتلاع جسم غريب، تضاعفت بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينذر بالخطر.

وفي دراسة أجريت في الفترة ما بين 1995 إلى 2015، أكدت أن غرف الطوارئ استقبلت 750 ألف طفل دون سن 6 سنوات بعد ابتلاع العملات المعدنية والألعاب والمجوهرات والبراغي والمسامير والبطاريات وغيرها من الأشياء وهذا يعني ما يقرب من 100 زيارة يوميا، وفق ما نشره موقع chop.edu.

لماذا يبتلع الأطفال أجساما غريبة؟

يستكشف الأطفال الرضع، والأطفال الصغار العالم بعدة طرق، بما في ذلك وضع الأشياء في أفواههم، لأنهم لا يعرفون ما الذي يجب أن يدخل وما لا ينبغي أن يدخل، لذلك يمكن ابتلاع الأشياء عن طريق الخطأ.

ومن بين الأشياء التي يبتلعها الأطفال عادة، العملات المعدنية، الكرات الزجاجية، أزرار الملابس، الدبابيس.

ما هي أخطر الأشياء المبتلعة؟

أخطرها على الإطلاق ابتلاع مغناطيسات تنتهي في أماكن مختلفة من الأمعاء يمكن أن تنجذب لبعضها البعض من خلال الأنسجة، مما يجعل إزالتها صعب جدا.

وبطاريات الأزرار التي تحتويعلى الليثيوم،عند تعرضها لسوائل المريء أو المعدة، يمكن أن تبدأ في تسريب مواد كيميائية سامة ومسببة للتآكل.

ومن المحتمل جدا أن تتعرض الأعضاء الحيوية للخطر بعد ساعتين من تناولها، إذا استقرت البطارية في المريء، لأنتفريغاتها الكهربائية والمواد الكيميائية يمكن أن تؤدي إلى إحداث ثقب في الأنسجة، مما يتسبب في إصابة الأعضاء المحيطة بها ويؤثر على القدرة على التنفس، بحسب موقع thehealthy.

ماهي أعراض الخطر؟

إذا كنت تشك في أن طفلك ابتلع جسما غريبا غير سام، مثل خرزة صغيرة أو عملة معدنية، ولكن لم تظهر عليه أعراض حادة على الفور، فراقبه لمدة 24 ساعة على الأقل.

في بعض الأحيان يمكن أن تعلق الأشياء في الجهاز الهضمي دون التسبب في ظهور أعراض، وفي حالة ظهور أي من العلامات التالية انقلها إلى المستشفى:

ـ سيلان اللعاب المفاجئ.

ـ القيء أو السعال.

ـ آلام في المعدة أو البطن.

ـ ألم صدر.

ـ الشعور وكأن شيئا ما عالق في الحلق.

ـ صعوبة في التنفس.

ـ صعوبة في البلع.

ـ عدم القدرة على الأكل.

ـ السكوت المريب.

كيف تتصرف على الفور؟

إذا ابتلع طفلك شيئا وكان قادرا على إصدار الأصوات أو السعال، فاطلب منه إخراج الجسم من مجرى الهواء بالسعال.

هل سيحتاج الطفل لعملية جراحية؟

يمكن لبعض الأجسام الغريبة أن تمر عبر الجهاز الهضمي دون أي مشكلة، وفي أحيان أخرى، قد يعلق جسم ما في المريء، في هذه الحالات، سيحتاج الطبيب إلى إزالة الجسم من خلال إجراء بالمنظار.

ما هي الاجسام التي تحتاج إلى المنظار؟

تتطلب بطاريات الأزرار أو المغناطيسات – خاصة عندما يكون هناك أكثر من مغناطيس واحد – إجراء التنظير في أسرع وقت ممكن لأنها قد تسبب أضرارا جسيمة للمريء والجهاز الهضمي لدى الطفل.

كيف تتم إزالة الأجسام الغريبة بالمنظار؟

في معظم الحالات، يمكن إزالة العناصر التي ابتلعها الأطفال بإجراء التنظير الداخلي، يتم إدخال أنبوب رفيع ومرن مزود بكاميرا صغيرة وضوء متصل في نهايته بعناية في فم الطفل وفي الجهاز الهضمي.

أثناء هذا الإجراء،تتيح الكاميرا والضوء للجراح رؤية الجهاز الهضمي خلال تقدمه عبر المريء وصولا إلى الجسم الغريب.

يمكن إدخال أدوات صغيرة في الأنبوب لإزالة الجسم بلطف، ويقوم الطبيبأيضا بفحص الجهاز الهضمي بحثا عن أي ضرر، وفقا لموقع childrens.

كيف تحمي طفلك؟

-احتفظ بالأشياء الصغيرة بعيدا عن متناول طفلك الصغير.

– احرص بشكل خاص على الاحتفاظ ببطاريات الأزرار والدبابيس والإبر والمسامير في أدراج مغلقة أو في غرف لا يدخلها الطفلأبدا.

– إزالة أي جسم مغناطيسي من الثلاجة أو أي مكان يمكن أن يصله الطفل حتى يتجاوز مرحلة الاستكشاف عن طريق التذوق.

-الجلوس أثناء تناول الطعام.

– تشجيع الطفل على المضغ بشكل صحيح.

– تقطيع الأطعمة وتجنب الصلبة مثل المكسرات حتى عمر 5 سنوات

– التأكد من أن الألعاب لا تحتوي على أجزاء صغيرة يمكن أن تنكسر، بحسب موقع healthdirect.