كيف تتصرف عندما يندلع حريق في منزلك؟

قد يتحول حريق صغير داخل المنزل إلى كارثة حقيقية خلال دقائق قليلة، لذلك فإن معرفة كيفية التصرف الصحيح والسريع قد تنقذ حياتك وحياة أفراد أسرتك.

وتؤكد إدارة الإطفاء الأمريكية أن الأشخاص قد لا يملكون سوى أقل من دقيقتين للهروب بعد انطلاق إنذار الدخان، ما يجعل الاستعداد المسبق أمرا بالغ الأهمية، وفقا لموقع usfa.fema.

لماذا تعد الحرائق المنزلية خطيرة؟

لا تقتل النيران وحدها، بل إن الدخان والغازات السامة يشكلان الخطر الأكبر في كثير من الحالات.

كما أن المواد الصناعية الموجودة في الأثاث الحديث والستائر والسجاد تساعد على انتشار الحريق بسرعة أكبر مقارنة بالماضي.

ماذا تفعل عند اكتشاف الحريق؟

إذا اندلع حريق في المنزل:

ـ حافظ على هدوئك قدر الإمكان.

ـ نبه جميع الموجودين في المنزل فورا.

ـ غادر المنزل مباشرة دون محاولة جمع الممتلكات.

ـ استخدم أقرب مخرج آمن.

ـ اتصل بخدمات الطوارئ بعد الخروج إلى مكان آمن.

ـ لا تعد إلى المنزل لأي سبب حتى لو بدا الحريق صغيرا.

إذا كان المنزل مليئا بالدخان:

يؤكد خبراء السلامة من الحرائق أن الدخان الساخن يرتفع إلى الأعلى، لذلك يكون الهواء الأقرب إلى الأرض أقل تلوثا، لذلك:

ـ انحنِ أو ازحف على يديك وركبتيك.

ـ غطِّ الفم والأنف بقطعة قماش إن أمكن.

تحرك بسرعة نحو أقرب مخرج، بحسب موقع ready.

قبل فتح أي باب

قد يكون الحريق خلف الباب مباشرة، لذلك:

ـ المس الباب ومقبضه بظهر يدك.

ـ إذا كان ساخنا فلا تفتحه.

ـ ابحث عن مخرج آخر مثل نافذة أو باب بديل.

هذه الخطوة البسيطة قد تمنع تعرضك للهب أو الدخان الكثيف، وفق موقع ncosfm.

إذا علقت داخل غرفة

في بعض الحالات قد يمنعك الحريق من الوصول إلى المخرج، عندها:

ـ أغلق الباب بينك وبين النار.

ـ ضع مناشف أو أقمشة مبللة أسفل الباب لتقليل دخول الدخان.

ـ اتجه إلى نافذة يمكن رؤيتك منها.

ـ اطلب المساعدة بالصراخ أو باستخدام الهاتف إذا كان متاحا.

أخطاء شائعة قد تكون قاتلة

من أكثر الأخطاء التي يحذر منها رجال الإطفاء:

ـ العودة لجلب الهاتف أو الأموال أو الوثائق.

ـ محاولة إخماد حريق كبير بنفسك.

ـ استخدام المصعد في المباني متعددة الطوابق.

ـ سكب الماء على حرائق الزيوت في المطبخ.

إضاعة الوقت في البحث عن الحيوانات الأليفة أو الممتلكات، حسب موقع usfa.fema.

كيف تستعد قبل وقوع الحريق؟

النجاة تبدأ قبل حدوث الحريق، وذلك من خلال:

ـ تركيب كواشف دخان في غرف النوم وممرات المنزل.

ـ اختبار أجهزة الإنذار بانتظام.

ـ وضع خطة هروب عائلية.

ـ تحديد نقطـة تجمع خارج المنزل.

ـ تدريب أفراد الأسرة على الخروج خلال أقل من دقيقتين.

ـ التأكد من وجود طريقين للخروج من كل غرفة إن أمكن.

دراسة ومعلومات مهمة

تشير بيانات مكتب مفوض خدمات الإطفاء في ولاية كارولاينا الشمالية إلى أن وجود كاشف دخان يعمل يمكن أن يقلل خطر الوفاة في الحرائق المنزلية بنحو النصف تقريبا.

كما أن إغلاق الأبواب أثناء النوم قد يبطئ انتشار الدخان والحرارة والنيران داخل المنزل، وفقا لموقع ncosfm.