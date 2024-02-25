كيف تختار اللحوم الحمراء والبيضاء والنقانق؟

تتهافت الأسر الجزائرية على اشتراء اللحوم البيضاء والحمراء قبل رمضان بأيام قليلة، إلا أن بعض الجزارين يخالفون قواعد النظافة والسلامة العامة.

وقد يعتقد الكثير من المستهلكين أن اللحوم لا عيب فيها مادامت تستغرق وقتا طويلا في الطهي، لذلك لا ينتبهون الى بعض العيوب التي يرونها على اللحوم.

وتعتبر النقانق واللحم المفروم من بين المواد التي يتم التلاعب فيها كثيرا كونها تعتمد على الطحن، وهو ما يعني أنها تحمل أنواع غير معروفة من اللحوم.

كيف يجب أن تكون النقانق “المرڨاز؟

– يجب أن يسلم “المرڨاز” للمستهلك في نفس يوم تحضيره، وبعد انقضاء هذا الأجل يجب أن تسحب هذه المواد من الاستهلاكالبشري.

– يمنع عرضه للبيع في الهواء الطلق أو على قارعة الطريق،وتعليقه على كلاليب.

– يسمح باستعمال المضافات المسموح بها قانونيا أثناء عملية التحضير.

-يسمح بتلوين المرڨاز بواسطة ملون ذو الأصل الطبيعي في الحدود المسموح بها عند الانتاج.

-يوضب المرڨاز الصناعي حسب المواصفات القانونية، كما يجب وضع الوسم الذي يشمل (اسمالمنتوج، اسمالموضب، تاريخ التوضيب، التاريخ الأقصى للإستهلاك،المكونات).

تخزين النقانق

– يجب التعامل دائما مع النقانق بأيدي نظيفة وجافة.

– قم بتخزين النقانق في أبرد جزء من الثلاجة أو في حافظة لحم في الثلاجة.

-استخدم النقانق الطازجة المخزنة في الثلاجة خلال يومين من تاريخ الشراء.

كيف تعرف أن النقانق فاسدة؟

المظهر والرائحة هما أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان النقانق (المرقاز) قد تلف إذا كان مظهره لزجا، أو لونه رمادي أو بني أو أرجواني فقد يكون سيئا وينبعث منه أيضا رائحة حامضية وتشكل طبقة هلامية، بحسب ما جاء في الحساب الرسمي للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

كيف تختار اللحم المفروم؟

– يُحضر اللحم المفروم عند الطلب وأمام الزبون.

– أن يقدم في كيس أو ورق مخصص له.

– يمنع تقطيع اللحم الموجه للفرم مسبقا.

-يتم تحضير اللحوم المفرومة فقط من اللحوم الحمراء الطازجة الصحية، منزوعة الاحشاء والخالية من لحم الرأس.

-يمنع منعا باتا فرم اللحوم المجمدة واللحوم البيضاء.

-إذا دخلت عند جزاز ووجدت اللحم المفروم محضر مسبقا، فتوقع أن يكون نوع اللحم المستعمل (أي شيء)، لذلك لا تشتري واطلب فرمه أمامك.

-تحفظ اللحوم الموجهة للفرم بين 00 و 03 درجات مئوية.

-يتم شراء اللحوم المفرومة في آخر التسوق للحفاظ على سلامتها.

-استعمال اللحوم المفرومة يكون في اليوم نفسه، بحسب L’Organisation APOCE.

عوامل اختيار اللحوم الحمراء

عند اشتراء اللحوم الحمراء، هناك عدة عوامل يجب مراعاتها لضمان حصولك على أفضل جودة، منها:

ـ لون اللحم: ابحث عن الألوان الداكنة التي يمكن أن تتنوع بين الأرجواني والأحمر والبني، اللحوم البنية تعني ببساطة أنها تعرضت للأكسجين ولكنها لا تزال آمنة للأكل.

– الرائحة: يجب أن يكون للحوم الطازجة رائحة اللحوم النيئة الطبيعية، إذا كانت رائحتها نفاذة أو تشبه رائحة اللحم المتعفن، تجنبها.

– قطع نظيفة: اشتري القطع الناعمة وموحدة الحجم، وتجنب الحواف الخشنة، خاصة عند شراء الدواجن

-الرخامي (الدهون): اللحم ذو البقع البيضاء وخطوط الدهون في جميع أنحاء العضلات يكون أكثر عصارة وأكثر طراوة.

– تذكر أن بناء علاقة جيدة مع جزارك وطلب مشورته يمكن أن يساعدك على اتخاذ خيارات مستنيرة، وفقا لموقع cookist.

لا تشري هذه الدواجن

– يختلف اللون تبعا لنظامها الغذائي، فيتراوح من الأبيض المزرق إلى الأصفر.

– ابحث عن الدواجن التي تبدو طازجة وذات لون وردي.

– تجنب أي أضرارمثل الكدمات أو التمزقات في الجلد، لأنها يمكن أن تؤثر على جودة اللحوم ونضارتها.

– عند الضغط عليه، يجب أن يكون اللحم مرنا إلى حد ما، ويستعيد شكله بعد بضع ثوان.

– يجب أن تكون الدواجن أيضا صلبة وجافة، تجنب اللحوم اللزجة.

– يجب أن يكون اللون واضحا وعميقا وأحمرا، وتجنب الألوان البنية عند الحواف أو الرمادية، وفق ما نشره موقع eatthis.