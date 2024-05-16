كيف تزيد طاقة المكان سعادتك الزوجية وأجرتك الشهرية؟

هل حدث أن دخلت منزلا وشعرت بأنك غير مرتاح فيه، رغم فخامة أثاثه وديكوره؟ في حين، إنك شعرت براحة بالغة في بيوت أخرى أقل منه بذخا وفخامة. السر هنا، أعظم من مجرد أثاث ثمين أو رفاهية مطلقة. وهو يكمن في ما يسمى الفنغ شوي، أو طاقة المكان التي يؤكد المؤمنون بها أن اختيارك لموقع منزلك وتصميمه وترتيب غرفه وديكوره، سوف يؤثر بالضرورة على صحتك وثروتك وازدهارك، على عدة أصعدة حياتية.

الفنغ شوي.. تناغم مع محيطك

الفنغ شوي feng shui كلمتان، معناهما الحرفي الريح والماء. أما اصطلاحا، فيُشار إليه بعلم طاقة المكان. وهو فلسفة صينية قديمة، تقوم على مبدإ أن كل الظواهر الاجتماعية والنفسية والروحية للإنسان تتأثر بمحيطه، وتعتمد عليه. وبالتالي، فإن الفنغ شوي يهدف إلى الوصول إلى أقصى قدر من التناغم مع هذا المحيط، بهدف تحقيق السلام النفسي والاجتماعي والازدهار المادي. وبعبارة أكثر بساطة، الفنغ شوي هو علم صيني يقوم على مجموعة من الممارسات، التي تحث على حُسن اختيار الشخص لمنزله وتصميمه، وترتيب غرفه، بقصد طرد الطاقة السلبية وجلب الطاقة الإيجابية.. أي، بالمختصر، الفنغ شوي يُروج لفكرة أن ترتيب منزلك سوف يؤثر على نجاحك واستقرار زواجك وراتبك الشهري، ومزاجك، وأغلب نواحي حياتك.

التكديس والعشوائية معيقان للطاقة الإيجابية

بحسب ثقافة الفنغ شوي، فإن كل الأشياء مرتبطة بطاقة التشي، التي تلف الكون. فإذا بنيت منزلا في مكان به طاقة إيجابية، فسوف ينالك نصيب منها. والعكس بالعكس. وعلى هذا الأساس، يجب الانتباه إلى أربع ركائز في المنزل، أو المكان الذي تعيش أو تعمل فيه. أولاها، التخفف وتجنب التكديس، لأن المكان المكدس بالأثاث والأشياء مليء بالطاقة السلبية. أما البساطة، فهي مرتع للطاقة الإيجابية. وثانيتها، التناغم والتنظيم. فالعشوائية تعيق تدفق وسير

الطاقة الإيجابية. وثالثتها، الإضاءة، لأن الظلام عدو الطاقة الإيجابية، والنور صديقها. وأخيرا، حبال الذاكرة. فوجود أشياء بمنزلك تذكرك بالماضي، ستثقل كاهلك وتمنعك من التقدم إلى الأمام.

نصائح لتعزيز طاقة المكان بمنزلك

تحث الفنغ شوي على نظافة المكان وترتيبه وتهويته، والتخلص من القمامة والكراكيب والاهتمام بالنباتات. ولتعزيز طاقة المكان بمنزلك وجعله وسطا مريحا وهادئا وجالبا للطاقة الإيجابية، هذه بعض النقاط التي ينصح بها خبراء الفنغ شوي:

-مدخل بيتك، يجب أن يكون نظيفا وغير مكتظ. ولا تضع سلة المهملات أمام عتبته، بل استبدلها بإصيص لنبات أو زرع أخضر.

-تجنب تكديس الكثير من الأثاث في غرفة النوم. وضع سريرك في أبعد نقطة عن الباب، لتعزيز شعورك بالخصوصية.

-لا تضع مرآة عند مدخل بيتك أو مقابل الباب، حتى لا تعكس الطاقة المتجهة إليه. ولكن، ضع مرآة كبيرة مقابل طاولة الطعام لتعزيز الوفرة.

-احرص على خطوات التنظيف الطاقي، الذي يبدأ بفتح النوافذ والأبواب والأدراج صباحا، للتخلص من الطاقة السلبية الليلية.

– الكراكيب والأواني المكسورة تعرقل مسارات الطاقة. لهذا، ينصح بالتخلص منها.

-واظب على تنظيف سيارتك، لأن الغبار يخزن الطاقة السلبية ويضر بالصحة.

-الأثاث الدائري يسهل تدفق الطاقة الإيجابية وسلاسة الحوار والنقاشات الودية.

– لابد من غلق باب الحمّام، منعا لانتشار الطاقة السلبية بالمنزل.

خرافات من الماضي أو طيرة

لقد أخرج علماء الغرب الفنغ شوي من حرم العلوم، على أساس أنه خرافات من الماضي. أما من الناحية الشرعية، فهناك من علماء الدين من حرمه، لأنه يتناقض ويتنافى مع العقيدة الإسلامية، وكونه من الطيرة أو التطير. في حين، إن هناك من يرى بأنه حتى في ديننا الحنيف، هناك أمور تدخل ضمن نطاق طاقة المكان. لهذا، تم التحذير منها، كجعل الحمّام في نفس اتجاه القبلة، وترك أواني الطعام مكشوفة، وعدم تنظيف الفراش، والأكل في إناء مكسور.