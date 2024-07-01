كيف تعتني ببشرتك في الصيف؟

تتطلب العناية ببشرتك تعديلاً بسيطًا في روتين جمالك خلال فصل الصيف، فالتعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية وتكييف الهواء يمكن أن يسبب ردود فعل معينة على الجلد مثل احمرار، ضيق، بقع، حروق الشمس، وما إلى ذلك.

وحتى لا تضرر البشرة من أشعة الشمس هناك نصائح يجب اتباعها:

ـ تعريض نفسك للشمس تدريجيا.

ـ اتباع نظام غذائي متوازن كالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الأفوكادو واللوز والبندق والجزر والزيوت النباتية والبرتقال والكيوي.

ـ تناول الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3 (سمك السلمون والتونة والسردين).

ـ تناول المكملات الغذائية الطبيعية المصنوعة من الكاروتينات ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في تعزيز ظاهرة التسمير الطبيعية.

ـ يُنصح باستخدام مستحضرات التجميل الطبيعية وهي مفيدة بشكل خاص للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو المعرضة للحساسية وتجنب العطور الاصطناعية والألوان والمكونات التي قد تسبب تهيجا.

ـ إجراء مقشر لطيف بانتظام، مما سيساعدك على التخلص من الخلايا الميتة، وينعم ويوحد لون السمرة لديك.

ـ استعمال الزيوت المرطبة أو العلاجات المنعشة مثل الأمصال أو الرذاذ أو المستحلبات الخفيفة أو كريمات الهلام.

ـ تناول الأطعمة المرة مثل الأناناس والليمون والباذنجان والسبانخ وغيرها.

ـ شرب كمية كافية من الماء.

ـ حماية بشرتك باستخدام واقي الشمس، ويفضل أن يكون عضويًا أو طبيعيًا.

ـ بعد التعرض لأشعة الشمس، من الضروري استخدام علاجات تجديد وترطيب البشرة لتهدئة البشرة وتقليل علامات شيخوخة الجلد والحل الأمثل هو تطبيق هذه العلاجات بعد الاستحمام، مع التأكد من استخدام الماء بدرجة الحرارة المناسبة حتى لا تلحق الضرر ببشرتك. وفقا لموقع heipoa.com.

ـ الزيت، حليف الشعر الأفضل في فصل الصيف.

للشعر المجعد، الذي يميل إلى أن يصبح جافًا جدًا، اختاري زيت الأفوكادو ، زيت جنين القمح فهو ينعم الشعر ويغذيه ويحميه، زيت جوز الهند فهو يغلفه ويملأ قشور الشعر. و زيت الأركان، الذي غالبًا ما يستخدم في منتجات البشرة.

للشعر الناعم

استخدمي الزيوت الجافة مثل زيت الجوجوبا الذي يغذي الشعر، ويحميه من أشعة الشمس و زيت القنب الذي يخلق طبقة واقية حول الشعر وينعمه، أو حتى زيت كوكوي الذي يخترق ألياف الشعر بعمق. وفقا لموقع lamazuna.com.

نظفي بشرتك بعد السباحة

بمجرد الانتهاء من السباحة، اغتسل في الحمام بصابون خفيف لإزالة ملح البحر والمواد الكيميائية الموجودة في حمام السباحة أو الكائنات الحية الدقيقة والطفيليات الأخرى حيث يمنع هذا التنظيف السريع جفاف الجلد و الالتهابات التي يمكن أن تسبب الحكة. ثم قم بترطيب بشرتك باستخدام المستحضر المعتاد أو العلاجات المصممة خصيصًا لمتابعة التعرض الطويل لأشعة الشمس. حسب موقع ellequebec.com.

احذر من الحرق

ضوء الشمس مفيد للجسم، لأنه يحفز إنتاج فيتامين د. التعرض لمدة 15 دقيقة للبشرة الفاتحة، وساعة واحدة للبشرة الداكنة يكفي في هذه الحالة. من الأفضل القيام بذلك خلال الساعات التي تكون فيها الشمس أكثر اعتدالًا قبل الساعة 12 ظهرًا أو بعد الساعة 4 مساءً.

عندما تكون أشعة الشمس أكثر كثافة، يتعرض الجلد لخطر الإصابة بحروق الشمس فيحترق ويصبح أحمر اللون ومؤلمًا في بعض الأحيان، بسبب التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس.

كما أن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية يؤدي إلى تسريع عملية شيخوخة الجلد، وفي الوقت نفسه، تصبح التجاعيد والبقع أكثر وضوحًا.

في الحالات الأكثر خطورة، يؤدي التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة إلى الإصابة بسرطان الجلد. 80% من سرطانات الجلد ناتجة عن أضرار أشعة الشمس.

الجفاف

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يزداد التعرق، ويزداد فقدان الماء داخل الجسم لذلك يجب التنظيف المتكرر للغاية، واستخدام مستحضرات التجميل العدوانية للبشرة، وتطبيق بعض الأدوية، وما إلى ذلك.

الهرمونات

حيث ان الاختلاف الهرموني يمكن أن يسبب خللاً في توازن الماء.

الأمراض الوراثية مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي والسماك والسكري، لذلك إذا كان تناول السوائل منخفضًا خلال فصل الصيف، يمكن أن يصاب الجسم بالجفاف بسرعة كبيرة و العواقب على الجلد هي جفاف الجلد، والظهور المبكر للتجاعيد وشيخوخة الجلد المبكرة والإحساس بالحكة. وفقا لموقع isn-sante.com.