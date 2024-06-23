كيف تعرف ما هي الفيتامينات التي تنقصك؟

تشمل أعراض نقص الفيتامينات هشاشة الشعر والأظافر وتقرحات الفم وتساقط الشعر وبقع الجلد المتقشرة، ويمكن أن يساعد التعرف على هذه العلامات في ضبط النظام الغذائي.

وقال باحثون أمريكيون أن بعض الفيتامينات بعينها، والأملاح المعدنية التي يربط بعض الباحثين بينها وبين انخفاض معدلات الوفاة، مصدرها أغذية طبيعية، وليس مكملات غذائية، وفق ما نشره موقع dw.

لماذا الفيتامينات مهمة للجسم؟

الفيتامينات مركبات أساسية تساعد الجسم على النمو والقيام بوظائفه على النحو الأمثل.

يوجد 13 فيتامينا أساسيا يساعد على تعزيز المناعة، وتقوية العظام، وشفاء الجروح، وتعزيز البصر،والحصول على الطاقة من الطعام – من بين وظائف أخرى متعددة.

وبدون تناول كمية كافية من الفيتامينات، قد تشعر بالخمول، وتكون عرضة للإصابة بالعدوى وتطور مضاعفات خطيرة أخرى يمكن أن تعرض صحتك وحياتك للخطر، وفق ما نشره موقع livestrong.

ماهي الوظائف الأساسية لهذه الفيتامينات؟

– فيتامين أ يدعم صحة البصر ووظيفة المناعة والجلد والعظام والأسنان.

– فيتامين سي لدعم امتصاص الحديد المعدني وأيضا لتوفير الحماية المناعية وتشجيع نمو الأنسجة الصحية.

– فيتامين د، إلى جانب معدن الكالسيوم، صحة العظام بالإضافة إلى نظام دفاع قوي للجسم.

– يسهل فيتامين هـ استخدام الجسم لفيتامين ك، الذي يساعد في تخثر الدم وصحة العظام، فضلا عن تعزيز تكوين خلايا الدم الحمراء الأساسية.

– تدعم فيتامينات ب الثمانية عملية التمثيل الغذائي الصحي، ووظائف المخ، وإنتاج الهرمونات، وعمليات القلب المنتظمة، وعمل الجهاز العصبي المركزي وواجبات الخلايا، حسب موقع helpguide.

ماذا يحدث عندما تفقد هذه الفيتامينات؟

هشاشة الشعر والأظافر

يساعد البيوتين، المعروف أيضا باسم فيتامين ب 7، الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة،ويعد نقص البيوتين نادرا إلى حد ما، ولكن عندما يحدث، فإن الشعر والأظافر الهشة أو الرقيقة أو المنقسمة هي من أكثر الأعراض الملحوظة.

تقرحات الفم

أثبتت دراسة طبية، أن حوالي 28٪ من المرضى الذين يعانون من تقرحات الفم المتكررة يعانون من نقص في الثيامين (فيتامين ب1)، أو الريبوفلافين (فيتامين ب2)، أو البيريدوكسين (فيتامين ب6) أو مزيج من الفيتامينات.

تشير هذه النتائج إلى أنه قد يكون هناك صلة بين تكرار تقرحات الفم ونقص هذه الفيتامينات الثلاثة.

نزيف اللثة

يمكن أن يؤدي استهلاك القليل جدا من فيتامينسيمن خلال اختياراتك الغذائية لفترات طويلة إلى ظهور أعراض النقص، بما في ذلك نزيف اللثة وفقدان الأسنان.

ضعف الرؤية الليلية

غالبا ما يرتبط انخفاض تناول فيتامين أ بحالة تعرف باسم العمى الليلي، مما يقلل من قدرتك على الرؤية في الضوء الخافت أو الظلام.

وذلك لأن فيتامين أ ضروري لإنتاج الرودوبسين، وهو الصباغ الموجود في شبكية كل عين والذي يساعدك على الرؤية ليلا.

بقع متقشرة وقشرة الرأس

قشرة الرأس والبقع المتقشرة على فروة الرأس، والحواجب، والأذنينالجفون والصدر قد يكون ناجما عن انخفاض تناولفيتامين ب 2فيتامين ب 6.

وتشمل الأطعمة الغنية بهذين الفيتامنيين الدواجن واللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والشوفان والمكسرات وبعض الخضروات.

تساقط الشعر

القليل جدا من الحديد يمكن أن يتسبب في توقف نمو الشعر أو تساقطه، ويعتبر حمض اللينوليك (LA) وحمض ألفا لينولينيك (ALA) هذه الأحماض الدهنية الأساسية مطلوبة لنمو الشعر وصيانته.

متلازمة تململ الساق

متلازمة تململ الساق هو حالة عصبية تسبب أحاسيس غير سارة أو غير مريحة في الساقين، بالإضافة إلى رغبة لا تقاوم في تحريكها.

تربط العديد من الدراسات انخفاض مخزون الحديد في الدم بزيادة شدة أعراض هذه المتلازمة، وفقا لموقع healthline.

التعب والارهاق

قد يكون سبب الإرهاق والتعب يسبب نقص في الفيتامينات:

فيتامين د، مهم لصحة العظام والعضلات، نقصه يسبب ألم في العظام وعدم قدرة على النهوض.

فيتامين ب 12، مهم لتكون المادة الوراثية داخل كريات الدم الحمراء ومهم لصحة الأعصاب، بحسب موقعaltibbi.

كيف تحصل على الفيتامينات؟

يمكنك الحصول على جميع الفيتامينات الـ 13 والمعادن الرئيسية والنادرة من خلال الأطعمة التي تتناولها.

يستطيع الجسم تصنيع بعض منها بنفسه، مثل فيتامين د بعد التعرض لأشعة الشمس، ولكن يمكن لمعظم الناس الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن من خلال استشارة طبيب تغذية، وفقا لموقع greatist.