كيف تقللين ساعات وقوفك في المطبخ خلال رمضان؟

تنفق المرأة الجزائرية ساعات طويلة في المطبخ، خاصة في رمضان،في حين أن هناك العديد من الحيل التي تجعلها تقلل الوقت الذي تستغرقه فيهذه المهام.

ومن بين النصائح التي يقدمها الخبراء للمرأة التي تجد نفسها محاصرة في المطبخ، أن تقوم بالتحضير الأسبوعي الذي يستغرق منها بعض الوقت لترتاح بقية الأسبوع، كما سيأتي ذكره في هذا المقال.

كم تقضي المرأة العربية في المطبخ؟

قال المستشار الأسري المحرزي، إن الوقت الذي تقضيه الزوجة في المطبخ ما نسبته 40% من وقت العناية بمنزلها وزوجها، مقابل 22% من وقت النساء الأخريات في الدول الغربية في دارسة مقارنة أخرى.

وأضاف أن معدل بقاء الزوجة في المطبخ طوال شهر رمضان يتجاوز 240 ساعة طبخ، بحسب موقع alwatan.

ماهي مضار الوقوف الطويل في المطبخ؟

تمضي المرأة وقتا طويلا في المطبخ، خاصة في شهر رمضان، وقد تصل لأربع ساعات أو أكثر بكثير، حيث تتضاعف مسؤوليتها مما يعرضها لهذه الأضرار الجسدية:

– آلام وتورم بالقدم والساقين

– التهابات النسيج الضام المبطن للقدم(يمتد من الكعب وحتى الإصبع الأكبر للقدم داعما لقوس القدم)

-دوالى الساقين

– مشاكل بالركبة

– آلام أسفل الظهر

– تيبس أو تصلب بالعنق والكتف وما ينتج عنها من آلام مصاحبة، وفق ما نشره موقع dailymedicalinfo.

نصائح لتقليل وقتك في المطبخ

قشري البطاطا عن طريق غليها

بدلا من إضاعة وقتك باستخدام المقشرة، قومي بإزالة القشر من البطاطا عن طريق غليها ووضعها في وعاء من الماء البارد، يمكنك حينها إزالتها بسهولة.

تجميد الجبن الطري قبل بشره

قد يكون من الصعب بشر الأجبان الطرية مثل الموتزاريلا، لكن وضعها في المجمد لمدة 30 دقيقة يمكن أن يساعد في تسهيل عملية البشر والاحتفاظ بها في علبة زجاجية.

تقشير الثوم عن طريق الميكروويف

قومي بتسخين رأس من الثوم في الميكروويف لمدة 20 ثانية، وسوف تنزلق الفصوص من القشرة بسهولة.

صلصلة جاهزة

بدلا من إعداد صلصة للسلطة كل يوم، اصنعيها بكمية كبيرة واحتفظي بها في علبة زجاجية في الثلاجة.

تجميد الأعشاب في زيت الزيتون

إذا كانت لديك أعشاب طازجة متبقية، قومي بتجميدها في صينية مكعبات الثلج مع بعض زيت الزيتون للحصول على نكهة سريعة في الطبخ، بحسب موقع simplemost.

تمليح الماء

تمليح الماء الذي تغلي فيه المعكرونة له تأثير أكثر من مجرد إضفاء النكهة عليها، حيثيؤدي إضافة الملح إلى الماء إلى رفع درجة غليانه، مما يوفر لك الوقت.

تسخين الفرن

التسخين المسبق للفرن الخاص بك يمكن أن يقلل الدقائق التي يحتاجها وقت الطهي.

وضع اللحم في درجة حرارة الغرفة

وضع اللحم في درجة حرارة الغرفة سيساعد على تبخر بعض الرطوبة الخارجية، مما يعني أنك لا تضيعي الوقت عندما يتبخر هذا التكثيف.

والأفضل من ذلك، أن اللحوم في درجة حرارة الغرفة سوف تُطهى بشكل متساوٍ، على عكس اللحوم الباردة، التي ستطهى بسرعة من الخارج ولكنها لن تسخن بدرجة كافية من الداخل قبل أن ينضج الجزء الخارجي.

استخدام مقلاة صغيرة

تستغرق المقالي الكبيرة وقتا أطول في التسخين من نظيراتها الصغيرة، وغالبا ما تسخن بشكل أقل توازنا أيضا.

استخدمي مقلاة أصغر لطعامك وستحصلين على وجبة لذيذة أكثر وستقضين وقتا أقل في إعدادها أيضا.

وضع غطاء زجاجي

وضع غطاء زجاجي على الوعاء يعني أن درجة حرارة الهواء الخارجية سيكون لها تأثير أقل على درجة حرارة طهي طعامك، وهذا بدوره سيساعدك على تحضير طعامك بشكل أسرع.

استخدام مقص المطبخ

تجعل مقصات المطبخ من السهل تقطيع الطعام بسرعة، مما يوفر وقت المطبخ الثمين في هذه العملية، مثل الأعشاب، اللحوم المختلفة.

القطع الصغيرة في الطبخ

قطعي الطعام على قطع صغيرة لتطهىبسرعة، وبالتالي توفرين الوقت.

التحضير الأسبوعي

بدلا من قضاء الوقت كل يوم في إعداد طعامك وطهيه وتقسيمه، قومي بطهي الطعام خلال جلسة أو جلستين كبيرتين في الأسبوع، وفقا لموقع eatthis.