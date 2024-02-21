كيف تكتشفين عيوب التوابل المطحونة؟

مع قدوم شهر رمضان، تبدأ المرأة الجزائرية في اشتراء أنواع عديدة من التوابل، وعادة ما تفضلها مطحونة لتجنب التعب، غير أنها لا تدرك عيوبها.

ومن العيوب الشائعة للبهارات التي تباع مسحوقة، هي افتقادها للنكهة بسبب انقضاء مدة صلاحيتها، بالإضافة الى احتوائها على شوائب ومواد دقيقة عادة ما تكون سيئة.

ماهي عيوب التوابل المطحونة؟

– تحتوي البهارات التي تباع مطحونة على الحشرات الميتة، وشعر الفئران، والأسلاك، والخيوط، وقائمة من “المواد الغريبة” الأخرى.

– المنتجات الموجودة على رفوف المتاجر ربما تكون موجودة في المستودع لمدة تصل إلى عام قبل ذلك.

ونظرا لأن متوسط العمر الافتراضي للتوابل المطحونة يبلغ حوالي ستة أشهر تقريبا، فمن المحتمل أنها قديمة.

– إذا كنت تستخدمينها أكثر من مرة في الطبخة الواحدة للحصول على الرائحة والنكهة، فذلك يعني أنها لم تعد صالحة.

– قد تحتوي التوابل المطحونة على مكونات أخرى مثل الملح أو الأرز أو الدقيق المخلوط، وفقا لموقع simplebites.

ما الفرق بين التوابل الكاملة والتوابل المطحونة؟

– تحتفظ التوابل الكاملة بمركباتها العطرية بشكل أفضل بكثير من النوع المطحون، ولكن الحقيقة هي أن معظمنا يعتمد على التوابل المطحونة للراحة.

– تميل التوابل المطحونة إلى التأكسد بسرعة أكبر من التوابل الكاملة نظرا لمساحة سطحها المكشوفة الكبيرة، وسوف تفقد نكهتها في غضون بضعة أشهر، بينما يمكن أن تستمر التوابل الكاملة لمدة تصل إلى عام، بحسب موقع masterclass.

كيف تختارين أفضل البهارات؟

– قومي بشراء التوابل الكاملة واطحنيها بنفسك للحفاظ على أقصى قدر من الفعالية وضمان نكهة أكمل.

– اشتريها بكميات قليلة فقط، لأنه كلما طالت مدتها لديك فقدت نكهتها.

– ابحثي عن الألوان النابضة بالحياة، والروائح القوية، وتجنبيالبهارات التي تبدو باهتة أو فقدت رائحتها.

– تجنبي التوابل التي تكون متكتلة أو تظهر عليها علامات الرطوبة، لأن ذلك يشير إلى نوعية رديئة أو تلوث.

– البهارات عالية الجودة لها نسيج ثابت، يجب ألا تحتوي على أي جزيئات أو شوائب غريبة.

– عند تذوقها، يجب أن تكون ذات نكهة مكثفة ومميزة، إذا كان طعمها لطيفا أو سطحيا، فقد تكون ذو جودة أقل.

– إذا كانت ذات مذاق مر أو لا معنى لها، فلا تشتريها أو تخلصي منها إذا كانت لديك في البيت.

– اشتري من المحلات المتخصصة وذات السمعة الطيبة والمعروفة بتجديد سلعتها. -تأكدي من أن العبوة محكمة الغلق ومختومة جيدا، وفق ما نشر موقع spiceitupp.

كيف تقومين بتخزينها؟

– قومي بتخزين التوابل في أوعية محكمة الإغلاق، بعيداعن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.

– ضعي الكمية التي لا تستخدميها بشكل متكرر في حاويات محكمة الإغلاق في الثلاجة

– احتفظي بها في مكان بارد وجاف لمنع تدهور النكهة.

– احتفظي بهافي علب زجاجية غير شفافة

– اكتبي أسماءالبهاراتوتواريخ الشراء، وشمها كل بضعة أشهر للتأكد من أنها لا تزال لاذعة.

– يُفضل وضعها في درج قريب من الموقدوذلك لأنه يسهل الوصول إليها.

– اختاري مكانا مظلما للاحتفاظ بها لأن الضوء يفسد نكهتها.