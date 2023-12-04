كيف تكتشفين كاميرات خفية في غرف قياس الملابس؟

يقوم بعض أصحاب المحال من عديمي الأخلاق بتثبيت كاميرات خفية في غرف القياس الخاصة بالنساء وهو ما يشكل اعتداء صارخا على خصوصيتهن.

وحتى لا تقعي فريسة لهؤلاء الأشخاص، تعرّفي على كيفية اكتشاف كاميرات مخفية عندما تضطرين لتجريب بعض الثياب في غرف القياس.

كيف تبدو الكاميرات الخفية؟

الكاميرات الخفية أصغر حجما بكثير من الكاميرات الأمنية العادية، مع عدسات يمكن عادةحملها بين الإبهام والسبابة.

كيف يتم اكتشافها؟

عادة ما تفتقر هذه الأجهزة إلى الغلاف المناسب، لذلك ستكون الأسلاك ولوحة الدائرة والمكونات الأخرى مرئية بالداخل أينما تم تركيبها.

أين توضع؟

نظرا لأن الكاميرا تحتاج إلى الطاقة في جميع الأوقات، فإن الأماكن الأكثر شيوعا تشمل منافذ الطاقة وكاشفات الدخان وأجهزة الإنذار.

مسح الغرفة

قومي بمسح الغرفة بعناية بحثا عن كاميرات التجسس، وخذي وقتا لتقييم الموقع بصريا.

استخدام مصباح الهاتف

إذا كانت هناك فرصة لإطفاء الأنوار، فحاولي القيام بذلك واستخدمي مصباح الهاتف للنظر عبر المرآة.

الضوء المسلط على المرآة، والذي يسمح لك برؤية ما وراءها، قد يكشف عن وجود كاميرا مخفية على الجانب الآخر منها.

لمس المرآة

عندما تلمسين مرآة عادية، ستلاحظين فجوة صغيرة بين إصبعك وانعكاسها، إذا رأيت ذلك، يمكنك التأكد من أن المرآة حقيقية.

وإذا بدا أن أصبعك تتلامس في الانعكاس، فمن المحتمل أن تكون مرآة ذات اتجاهين وأنك مراقبة في غرفة تغيير الملابس، وفقا لموقع brightside.

الاتصال بشبكة واي فاي

معظم الكاميرات تحتاج إلى الأنترنت لتعمل، فإذا التقط هاتفك شبكة واي فاي تعمل في نطاق الغرفة، فتأكدي أنها هناك كاميرا في الداخل.

ديكورات في غير مكانها

ابحثي في أرجاء الغرفة عن أي ديكورات تبدو وكأنها لا تتناسب مع بقية المساحة، أو التي تكون مائلة بطرق غريبة.

أسلاك غريبة

تحققي من وجود أسلاك غريبة أو أسلاك لا تؤدي إلى أي مكان،وهذا يدل على وجود كاميرا في الغرفة.

تداخل كهرومغناطيسي

أجري مكالمة على هاتفك وتجولي في الغرفة أثناء التحدث، إذا سمعت أي طقطقة أو طنين في الهاتف، فقد يكون ذلك علامة على دخولك مجال جهاز المراقبة، بحسب موقع wikihow.

ضوء ساطع

سلطي ضوء ساطعا مباشرا على أي ثقب غريب أو نتوء، إذا كانت هناك كاميرا، فسوف تعكس ضوءا “مزرقا”.

كيف تتصرفين إذا اكتشفت كاميرا خفية في غرفة تغيير الملابس؟