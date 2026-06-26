كيف حضر الجمهور في المدرجات لِتشجيع فطر في المونديال؟

جلبت السلطات الرياضية لِقطر نحو ألفَي (2000) مشجّع، تلقّوا دعما ماليا من الاتحاد المحلّي لكرة القدم، لِحضور مقابلات منتخب “العنّابي” في كأس العالم 2026.

وتكفّلت سلطات قطر بِتكاليف سفر المشجّعين وإقامتهم وتذاكر المقابلات، كما حصل الأنصار على هدايا تذكارية لِدعم المنتخب، شملت نظّارات شمسية ووشاحا وعلما. مع ذلك، لم يستخدم بعضهم التذاكر، ففاتتهم المقابلات. وفقا لِتقرير نشرته صحيفة “التلغراف” البريطانية، الجمعة.

وشجّعت السلطات الرياضية القطرية أيضا أبناء البلد من الطلبة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، على حضور مقابلات المنتخب.

ويبلغ عدد سكان قطر نحو 3 ملايين و2 ألف نسمة، وفقا لِإحصائيات عام 2025.

ولعب منتخب قطر مقابلتَين بِأمريكا، حيث تعادل (1-1) مع سويسرا وخسر أمام البوسنة والهرسك (1-3)، وأُخرى أمام كندا بِهذا البلد، وانهزم (0-6).