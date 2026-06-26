-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

كيف حضر الجمهور في المدرجات لِتشجيع فطر في المونديال؟

الشروق الرياضي
  • 210
  • 0
كيف حضر الجمهور في المدرجات لِتشجيع فطر في المونديال؟

جلبت السلطات الرياضية لِقطر نحو ألفَي (2000) مشجّع، تلقّوا دعما ماليا من الاتحاد المحلّي لكرة القدم، لِحضور مقابلات منتخب “العنّابي” في كأس العالم 2026.

وتكفّلت سلطات قطر بِتكاليف سفر المشجّعين وإقامتهم وتذاكر المقابلات، كما حصل الأنصار على هدايا تذكارية لِدعم المنتخب، شملت نظّارات شمسية ووشاحا وعلما. مع ذلك، لم يستخدم بعضهم التذاكر، ففاتتهم المقابلات. وفقا لِتقرير نشرته صحيفة “التلغراف” البريطانية، الجمعة.

وشجّعت السلطات الرياضية القطرية أيضا أبناء البلد من الطلبة المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، على حضور مقابلات المنتخب.

ويبلغ عدد سكان قطر نحو 3 ملايين و2 ألف نسمة، وفقا لِإحصائيات عام 2025.

ولعب منتخب قطر مقابلتَين بِأمريكا، حيث تعادل (1-1) مع سويسرا وخسر أمام البوسنة والهرسك (1-3)، وأُخرى أمام كندا بِهذا البلد، وانهزم (0-6).

مقالات ذات صلة
بالصور.. مودريتش يُكرّم في مباراته الـ200 مع كرواتيا

بالصور.. مودريتش يُكرّم في مباراته الـ200 مع كرواتيا

فيفا يرفع الحظر عن منتخب روسيا ويسمح بمشاركته في كأس العالم

فيفا يرفع الحظر عن منتخب روسيا ويسمح بمشاركته في كأس العالم

هذه خريطة طريق “الخضر” نحو الدور القادم

هذه خريطة طريق “الخضر” نحو الدور القادم

هل بمقدور “الخضر” الإطاحة بالنمسا لتفادي كل الحسابات؟

هل بمقدور “الخضر” الإطاحة بالنمسا لتفادي كل الحسابات؟

أول مشاركة… أول كأس لإيطاليا

أول مشاركة… أول كأس لإيطاليا

زين الدين بلعيد يعود إلى دائرة اهتمامات الأهلي

زين الدين بلعيد يعود إلى دائرة اهتمامات الأهلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد