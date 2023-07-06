كيف ردّت فرنسا على تصريح مفوّض العدل الأوروبي حول “مستوى العنف المرتفع جدّا”

عبّرت وزيرة في حكومة فرنسا عن رفضها لتصريحات ديدييه ريندرز مفوض العدل لدى الاتحاد الأوروبي بشأن أعمال العنف التي تعرفها البلاد على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة.

وكان مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي قد صرح في وقت سابق بالقول إن “مستوى العنف المرتفع جدا في السنوات الأخيرة في فرنسا مثير للذهول” .

وقالت لورانس بون الوزيرة الفرنسية المكلّفة بشؤون الاتحاد الأوروبي “إن المفوض تجاوز حدوده”. مضيفة بأن “حفظ النظام العام ليس من ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي”.

وشددت بون في تصريحها على أن الأحداث الدائرة في فرنسا “تتطلب إعادة إرساء الهدوء بدلا من ملاحظات يبديها أشخاص ليسوا مخوّلين بإبدائها”، على حدّ تعبيرها.

واندلعت احتجاجات عنيفة في عدّة مدن فرنسية بينها العاصمة باريس، بعد مقتل الشاب نائل ذو السنوات الـ17 في عملية تدقيق مروري الأسبوع الماضي.