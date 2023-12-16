كيف سيتعامل بلماضي مع حالتَي توبة لعروسي؟

يبقى التساؤل قائما بِشأن وضعية ظهير أيسر واللاعب البديل تحديدا، في صفوف المنتخب الوطني الجزائري عشية نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وإذا كان المدافع الأيسر ريان آيت نوري استعاد عافيته، وبات جديرا بِالعودة إلى الميادين هذا الأحد. فإن الضباب يلفّ هُوِّية اللاعب البديل لِهذا المنصب في صفوف “الخضر”.

واضطرّ المدافعان الأيسران أحمد توبة وياسر لعروسي بعد ظهيرة السبت، إلى متابعة مقابلتَي فريقَيهما ليتشي وشيفيلد يونايتد من دكّة البدلاء.

وفاز ليتشي بِنتيجة (2-1) على الضّيف نادي فروزينوني، في إطار الجولة الـ 16 من عمر البطولة الإيطالية. بينما خسر شيفلد يونايتد بِثنائية نظيفة خارج القواعد أمام فريق تشيلسي، لِحساب الجولة الـ 17 من عمر البطولة الإنجليزية.

وهكذا غاب توبة عن المباراة الرّسمية الخامسة على التوالي لِفريقه ليتشي، نظير اللّقاء الرّسمي التاسع لِلعروسي في نادي شيفيلد يونايتد.

ويمرّ المدافع الأيمن يوسف عطال والمهاجم إسلام سليماني بِالوضعية ذاتها، لكن الأوّل بِسبب العقوبة التي يعلمها الجمهور الجزائري، والأخير بِسبب إسدال ستار البطولة البرازيلية.

للإشارة، فإن المهاجم إسلام سليماني ركن إلى الرّاحة “مكرها” لِمدّة 4 أشهر، بداية من الـ 21 فيفري 2019، وذلك لِأسباب تكتيكية في نادي فنربخشة التركي، ومع ذلك جلبه بلماضي لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي انطلقت بِمصر في الـ 21 من جوان للعام ذاته.

ومعلوم أن بلماضي سيجلب لاعبَين لِكلّ مركز، فهل سيُكرّر سيناريو سليماني 2019 مع توبة أو لعروسي؟ أم يجلب لاعبا آخر بديلا لِريان آيت نوري، من طينة فوزي غلام أو أيوب عبدلاوي؟