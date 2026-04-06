كيف سيتعامل بيتكوفيتش مع اللاعبين العائدين من إصابات؟

كانوا غائبين عن تربص مارس وعادوا مؤخرا

تميز هذا الأسبوع بعد التوقف الدولي، في البطولات الأوربية العائدة إلى المنافسة في منعرجها الأخير، بالكثير من الأحداث من صنع اللاعبين الجزائريين في القارة العجوز. فقد تمكن الثلاثي أمين غويري وإبراهيم مازة ورامز زروقي من تسجيل أهداف غابت أمام أورغواي، وهذا في بطولات متنوعة بين ألمانيا وفرنسا وهولندا، كما تميزت بعودة بعض اللاعبين المصابين. وهو ما يطرح السؤال عن تعامل المدرب بيتكوفيتش مع هؤلاء، خاصة أن بعضهم غاب لعدة أشهر وفقد معالم اللعب والملعب.

فريق باريس أف.سي، استرجع نجميه الجزائريين وهما إيلان قبال وشرقي، فالأول كان سيكون أساسيا مع الخضر لأول مرة، أمام غواتيمالا لو لم يكن مصابا، لأن المباراة شهدت غياب حاج موسى المصاب، فضيع على نفسه فرصة بالتأكيد كان سيقنع فيها بيتكوفيتش، لأن ما يقوم به إيلان قبال مع فريقه وفي الدوري الفرنسي، في منتهى الروعة، كما عاد زميله في الفريق شرقي، للمنافسة وقد دخلا معا من مقاعد الاحتياط لأنهما عائدين من إصابة، وكل المؤشرات توحي بأن اللاعبين سيكونان في الرحلة المونديالية، فقبال متعدد المناصب في الوسط والهجوم، وشرقي أيضا متعدد المناصب في يمين الدفاع وقلبه.

العائدان أيضا للمنافسة، هما لاعبا الوسط قندوسي وبن ناصر، لكن مشكلتها أن الإصابة طالت، وعودتهما إلى قمة مستواهما تتطلب العديد من المباريات، وقد يكون ما تبقى عن الموعد كافيا لأجل استرجاع قوتهما، فبن ناصر يعتبره بيتكوفيتش جوهرة في يد أي مدرب، وسبق لبيتكوفيتش أن أشاد بقندوسي، بل وأقحمه كلاعب أساسي في المنتخب في بعض المباريات.

معلوم بأن آخر أجل لتسليم القائمة النهائية للخضر هو 30 ماي، أي قبل أقل من شهرين، ومعلوم أن القائمة ستضم 26 لاعبا، والخيار صعب جدا، وقد تكون في المباريات القادمة مصائب قوم عند قوم فوائد، من خلال هاجس الإصابات والتعويض الجاهز.

هناك زحام فعلي على بعض المناصب، في المنتخب الوطني، وحتى الذين سجلوا أهدافا في مباراة غواتيمالا قد لا يجدون مكانا لهم في الطائرة، كما بدأت أصوات تتحدث عن متألقين هنا وهناك، فعبد الرحمان رباش، مثلا، هو الوحيد الذي ينشط في الدوري الإسباني مع ألافاش ويتألق ويسجل، ونبيل بن طالب صار القائد الحقيقي لليل المتواجد في المركز الثالث في الدوري الفرنسي، أحسن من ليون وموناكو ومارسيليا، ويلعب بن طالب التسعين دقيقة كاملة في كل مباراة، كما يطالب سعيد بن رحمة الذي استرجع تألقه في الدوري السعودي في الأسابيع الأخيرة، بالعودة، وغيرهم من النجوم، حتى يوسف بلايلي عاد إلى تدريبات ناديه الترجي التونسي.

لكن، يبدو بيتكوفيتش مكتفيا بمن عرفهم من لاعبين، خاصة أنه كان عكس غالبية الجماهير، مقتنعا بما قدمه رفقاء مازة أمام أورغواي، ورأى بأن الفريق لا يحتاج إلا لبعض الروتوشات التكتيكية، وليس إلى لاعبين جدد أو عائدين حتى ولو كانوا عائدين من إصابة.