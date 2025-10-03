كيف سيتعامل بيتكوفيتش مع حالة غويري؟

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري بِمرحلة فراغ رهيبة، عشية آخر مقابلتَين للمنتخب الوطني في تصفيات المونديال.

ولعب المهاجم غويري في الموسم الجديد 8 مقابلات رسمية على مستوى نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي و”محاربي الصحراء”، يوجد بينها 6 لقاءات خاضها أساسيا. ولم يُسجّل أي هدف، كما لم يوزّع أيّ تمريرة حاسمة.

وفي مؤتمر صحفي نشطّه الجمعة، قال التقني الإيطالي روبيرتو دي زيربي مدرب فريق مرسيليا عن الدولي الجزائري: “أراه دائما في حالة جيدة. لا أعتقد أنه يطرح على نفسه الكثير من الأسئلة كما تفعلوا أنتم (رجال الصحافة). إنه هادئ، ويعلم أنه قادر على اللعب والمشاركة في الشوط الثاني. هناك الكثير من المقابلات. غويري لاعب قوي”.

ويُلمّح مدرب مرسيليا هنا إلى إمكانية إنزال غويري إلى رتبة احتياطي، وإشراكه بديلا، أو توظيفه بِما يُعرف في لعبة كرة القدم بِاسم “جوكر”.

ويستعدّ أمين غويري وفريقه مرسيليا لِمواجهة المضيّف نادي ماتز عصر هذا السبت، لِحساب الجولة السابعة من عمر البطولة الفرنسية.

يبقى الآن التساؤل، حول كيفية تعامل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مع حالة غويري؟