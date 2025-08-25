-- -- -- / -- -- --
كيف سيتعامل بيتكوفيتش مع هذا اللاعب؟

بن ناصر (خلف بونجاح) في إحدى الحصص التدريبية لـ "الخضر".

كيف سيتعامل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مع لاعب مخضرم، عشية مقابلتَي “الخضر” مع بوتسوانا وغينيا كوناكري.

ويُعلن بيتكوفيتش عن قائمة لاعبي هاتَين المواجهتَين الخميس المقبل.

ويتعلّق الأمر هنا بِمتوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر، الغائب عن التدريبات الجماعية الصيفية لِفريقه ميلان آسي، وأيضا مباراة ضربة انطلاقة “الكالتشيو” السبت الماضي. بعد أن طلبت منه إدارة النادي الإيطالي البحث عن فريق جديد.

وكان بن ناصر (27 سنة) قد حضر محطة جوان الدولية، وشارك أساسيا مع المنتخب الوطني في ودّية السويد.

ولعب بن ناصر 52 مباراة دولية منذ سبتمبر 2016، وقد يستند بيتكوفيتش إلى هذا الرّقم الكبير ويجلب لاعب أرسنال الإنجليزي سابقا لدى فئة الأواسط. خاصة وأن التقني السويسري عوّد الجمهور الجزائري على رمي طوق النجاة للاعبين دوليين يمرّون بِوضعية حرجة.

