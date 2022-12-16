كيف سيُلعب مونديال 2026؟ رئيس “الفيفا” يردّ

تحدّث رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الجمعة، عن صيغة النسخة المقبلة من منافسة كأس العالم.

وتعرف طبعة مونديال صيف 2026، أمرَين غير مسبوقَين: إقامة البطولة بِثلاثة بلدان وهي أمريكا وكندا والمكسيك، وأيضا مشاركة 48 منتخبا، بدلا من 32 فريقا وطنيا.

ونشّط أنفونتينو مؤتمرا صحفيا بِالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش تنظيم مونديال 2022.

وقال الرّجل الأوّل في “الفيفا” إن الفكرة الأولى المطروحة حاليا، هي تقسيم المنتخبات الـ 48 إلى 16 مجموعة، تضمّ كلّ واحدة منها ثلاثة فرق وطنية مناصفة. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد وصيف كلّ فوج للدور الثاني، الذي يُقام بِصيغة 16 مباراة وإقصائيات مباشرة.

لكن جياني أنفونتينو استطرد، وقال إن الصّيغة المُشار إليها أعلاه انتقدها بعض المسؤولين وخبراء اللّعبة. وحجّتهم في ذلك أن تنظيم فوج بِثلاثة منتخبات، مع إعفاء فريق في كلّ جولة وتأهّل منتخبَين، ينجم عنه “في الخفاء” ترتيب نتائج المقابلات، وأيضا العروض الفنية المُملّة، خاصة إذا حُسمت الأمور في الجولتَين الأولى والثانية.

وأعطى أنفونتينو الانطباع بِأنه يأمل في الإبقاء على نمط مجموعات بِأربعة منتخبات مناصفة.

ولكن حتّى صيغة 12 مجموعة بِأربعة منتخبات مناصفة، تطرح إشكالا آخر بِخصوص الدور الثاني: هل تُمنح بطاقة التأهّل لِكلّ رائد فوج مع إضافة أربعة فرق نالت أحسن رتبة ثانية، من أصل 12 منتخبا؟ أو يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج، مع إضافة 8 فرق نالت أفضل مركز ثالث، من أصل 12 منتخبا؟ بِعبارة أخرى، يكون المرور غير سلس إلى الدور الثاني بِالنسبة للفرق المُضافة، وقد يحدث في الخفاء تواطؤ لِترتيب نتائج المقابلات.

واختتم الرّجل الأوّل في الاتحاد الدولي لِكرة القدم يقول بِهذا الشّأن، إن هيئته ستعقد اجتماعا في تاريخ لاحق، لِحسم صيغة نهائيات كأس العالم 2026 بِصفة نهائية.