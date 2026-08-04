كيف كشفت “حرب الخليج 2026 ” عن قواعد جديدة للقوة العالمية؟

في الثامن والعشرين من فبراير/شباط 2026، وخلال اثنتي عشرة ساعة فقط، شنّت القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية قرابة تسعمئة غارة على إيران، اغتيل خلالها مرشدها الأعلى. ردّاً على ذلك، أغلقت طهران مضيق هرمز. وما اكتشفه العالم في الأسابيع التالية لم يكن مجرد نزاع إقليمي آخر، بل برهاناً حياً على أن القوة في القرن الحادي والعشرين لم تعد تُقاس بالأرض التي يُسيطَر عليها، بل بالتدفقات — النفط، ورؤوس الأموال، والبيانات، والتأمين، والثقة — التي يمكن الحفاظ على تدفقها أو قطعها.

المضيق الذي أوقف العالم

عند الساعة الثالثة وسبع عشرة دقيقة بالتوقيت العالمي، تُبطئ ناقلة نفط مُحمَّلة بالكامل سرعتها قبل دخول مضيق هرمز. لا يفكر قبطانها في الجغرافيا السياسية، بل في سرعة الرياح، والملاحة، وقسط التأمين. وعلى بُعد آلاف الكيلومترات، يراقب متداولون في سنغافورة المضيق نفسه، لا بالمناظير بل من خلال حركة الأسعار؛ وتُعيد مصافٍ هندية حساب جداول التوريد؛ وتراجع بنوك مركزية توقعاتها للتضخم. وقبل أن يُطلَق صاروخ واحد، يكون ميدان المعركة قد امتد بالفعل ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره.١

لم تكن هذه الصورة مجرد استعارة أدبية، بل وصفاً شبه حرفي لما حدث فعلاً. ففي الأسابيع التي أعقبت اندلاع الحرب، وجد نحو عشرين ألف بحّار أنفسهم عالقين على متن مئات السفن في الخليج، عاجزين عن التقدم ورافضين المجازفة بالعبور. لم تبدأ الحرب بهذا الشلل، بل بإدراكٍ عميق: أن الحضارة الحديثة أصبحت، ربما بشكل لا رجعة فيه، رهينةً لاستمرار تدفق الطاقة ورؤوس الأموال والمعلومات والتجارة البحرية.

لم يعد مضيق هرمز، الذي يمر عبره قرابة خُمس النفط المتداول عالمياً، مجرد ممر بحري، بل أصبح اختباراً لمرونة العولمة نفسها. فحين أغلقته إيران مساء الثامن والعشرين من فبراير، أعلن الحرس الثوري عبر الراديو أنه لن يُسمح لأي سفينة بالعبور. كان الاضطراب محلياً؛ لكن تبعاته كانت فورية وعالمية.٢

قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الانخفاض في الإمدادات النفطية العالمية بـ 10.1 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس/آذار وحده — وهو ما وصفته بأنه أكبر اضطراب يشهده سوق النفط على الإطلاق. وبحلول أبريل/نيسان، بلغت الخسائر التراكمية منذ فبراير 12.8 مليون برميل يومياً، بينما ظل إنتاج دول الخليج المتضررة أقل بـ 14.4 مليون برميل من مستواه قبل الحرب. وقد خفّف الإفراج المنسّق عن أربعمئة مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لاثنتين وثلاثين دولة عضواً في الوكالة من وقع الصدمة دون أن يحلّها.٣

يروي سعر النفط القصة ذاتها بلغة مختلفة. فقد ارتفع خام برنت من 83.58 دولاراً في الثالث من مارس إلى 101.59 دولاراً بعد تسعة أيام، ثم إلى 104.76 دولاراً في منتصف الشهر. لكن الرقم الأكثر دلالة لم يكن ذلك الذي تصدّر العناوين: ففي أبريل، وبينما كانت العقود الآجلة تتراجع نحو 97 دولاراً في انتظار تسوية محتملة، ظل السعر الفعلي المدفوع مقابل شحنة نفط مُسلَّمة فعلياً — ما يُعرف بـ”برنت المُؤرَّخ” — قريباً من 132 دولاراً. هذه الفجوة البالغة خمسة وثلاثين دولاراً بين الورقة المالية والبرميل الفعلي قاست شيئاً لم يكن بمقدور معنويات السوق قياسه: الندرة الحقيقية. كما كشفت من كان يدفع الثمن فعلاً — منتجو الخليج والعراق يخسرون نحو 1.1 مليار دولار يومياً من عائداتهم طوال فترة الإغلاق، بينما وجد المستهلكون من درسدن إلى وهران الحرب ذاتها في محطة الوقود وفي سعر الخبز.٤

لم تقتصر الصدمة على سوق النفط. فقد قفز الذهب، الذي كان أصلاً في ارتفاع خلال العام، بنحو 2 بالمئة خلال ساعات ليتجاوز 5380 دولاراً للأونصة — أعلى مستوى له منذ أسابيع — بينما توقع محللو “جي بي مورغان” علاوة مخاطرة إضافية تتراوح بين خمس وعشر نقاط. ولم يكن مؤمّنو النقل البحري أبطأ استجابة: فقد قفزت أقساط مخاطر الحرب لعبور الخليج لمدة سبعة أيام، والتي كانت عادة قرب ربع نقطة من قيمة جسم السفينة، إلى عشر نقاط خلال أسبوعين قبل أن تتراجع إلى نحو نقطة واحدة في أواخر مارس — أي أن فاتورة ناقلة بقيمة مئة مليون دولار قفزت من نحو 250 ألف دولار إلى عشرة ملايين دولار لرحلة واحدة. الذهب والنفط والتأمين تدفقات ثلاثة منفصلة في مفردات هذا التحليل، لكنها تحركت خلال ساعات معدودة وكأنها منظومة واحدة.٥

لا ينبغي أن يُنسي هذا الثمن الاقتصادي كُلفته الإنسانية. وصف بحّار، تحدّث للصحافة من المياه العراقية بعد دقائق من غارة قريبة، طاقماً لم يعد ينام. وعلى متن سفينة يعمل عليها طاقم فلبيني، جمع القبطان رجاله السبعة والعشرين للتصويت على العبور؛ ورفض معظمهم، مفضلين، على حد تعبير أحدهم، العودة أحياءً. وقبالة بندر عباس، أحصى بحّار هندي في السادسة والعشرين من عمره الأسابيع منذ آخر مرة رأى فيها أسرته، وهو يشاهد الطائرات المسيّرة تُشعل النار في سفن مجاورة — واحداً من ثلاثة وعشرين ألف مواطن هندي يعملون في الخليج، قُتل ثلاثة منهم وفُقد رابع. هذه هي الأصوات التي لا تحملها منحنيات الأسعار أبداً.٦

حرب لم تعد تخضع لقواعد القرن العشرين

لأكثر من قرن، قامت الجغرافيا السياسية على افتراض واحد: أن القوة تتبع الجغرافيا. نظر ماهان إلى البحار، ونظر ماكيندر إلى قلب أوراسيا، ونظر سبيكمان إلى الحافة القارية — واختلفت تصوراتهم اختلافاً عميقاً، لكنهم تشاركوا مفردات واحدة: الإقليم، والحدود، والعمق الاستراتيجي، وخطوط الاتصال.

وصفت هذه المفردات القرن الماضي وصفاً دقيقاً. أما حرب الخليج لعام 2026 فتخضع لمنطق مختلف تماماً. لم يكن هدفها احتلال أرض بشكل دائم، ولا حتى تحديد أي جيش سيستولي على أكبر مساحة من الميدان. دار الصراع حول الحفاظ على — أو تعطيل — تدفق أنظمة تعتمد عليها مجتمعات بعيدة: النفط والغاز، والنقل البحري والتأمين، والاتصالات الرقمية والتسويات المالية. لقد تحوّل مركز الثقل. لم يعد ميدان المعركة ينتهي عند خط الجبهة، بل امتد إلى الموانئ والبورصات ومراكز البيانات وأسواق الطاقة.

“لم تعد القوة كامنة في امتلاك الموارد وحسب، بل أصبحت، أكثر فأكثر، في القدرة على إبقائها متحركة تحت الضغط.”

هذه هي الأطروحة المركزية التي يدافع عنها هذا الملف: يجب فهم حرب الخليج لعام 2026 لا بوصفها نزاعاً إقليمياً آخر، بل بوصفها الحرب الكبرى الأولى من أجل حوكمة التدفقات العالمية — الأولى التي أصبحت فيها القدرة على استدامة أو قطع تدفق الأنظمة المترابطة هي المحور الاستراتيجي المركزي. لا يدّعي هذا الإطار استبدال الجغرافيا السياسية الكلاسيكية، بل يدمجها مع نظرية الشبكات والاقتصاد السياسي ودراسة البنى التحتية. فقد أظهرت سوزان سترينج، منذ جيل مضى، أن أعمق أشكال القوة ليست تلك التي تُنتج نتيجة بعينها، بل تلك التي تُشكّل البنى التي تُتَّخذ ضمنها القرارات؛ وأظهر فارل ونيومان كيف يمكن للترابط المتبادل، الذي كان يُحتفى به يوماً كضامن للسلام، أن يتحول إلى أداة إكراه.٧

غير أن لهذا الإطار حدوده، ومن الضروري توضيحها قبل المضي قدماً، لأن نظرية تُفسّر كل شيء لا تُفسّر شيئاً. فالحرب في أوكرانيا، المعاصرة لحرب الخليج، تبقى صراعاً على الأرض بالمعنى الكلاسيكي الأكثر صرامة، مفهومة تماماً دون الحاجة إلى مفردات التدفقات — ولو ادّعى هذا التحليل خلاف ذلك لكان مخطئاً. فحيث يغيب الاعتماد على التداولات المعقدة، تستمر القواعد القديمة للإقليم في الحكم. وهذا التحديد بالذات هو ما يجعل الفرضية قابلة للتحقق منها بدلاً من أن تكون مطاطة إلى ما لا نهاية: فلو لم يُنتج إغلاق هرمز أي نفوذ استراتيجي، لكانت الأطروحة قد دُحضت. لكنه، على العكس، أعاد تنظيم سلوك الحكومات والمؤمّنين والبنوك المركزية في العالم أجمع خلال أسابيع معدودة.

خمسة أركان لقياس قوة تغيّرت طبيعتها

يتبلور من هذا التحليل بناء من خمسة أركان، يمكن تلخيصها بصيغة غير رياضية عمداً: القوة الاستراتيجية هي حاصل ضرب الترابط، والمرونة، والقدرة على التكيّف، والشرعية، والتنسيق. واختيار الصيغة الضربية بدلاً من الجمعية ليس زخرفياً: فهو يعني أن ضعفاً خطيراً في ركن واحد قد يقوّض المنظومة بأكملها — فشبكة متقدمة تقنياً لكن بلا شرعية تظل هشة سياسياً؛ وتفوق عسكري بلا تنسيق يُنتج عوائد متناقصة.

يقلب هذا الإطار تعريف النصر ذاته. فحيث ربطت النظرية الكلاسيكية النصر بالغزو أو بتدمير قوات الخصم، يفرض الصراع الشبكي تعريفاً تكميلياً: يعود النصر الآن إلى الفاعل القادر على الحفاظ على استمرارية أنظمته الجوهرية وظيفياً، مع فرض اضطراب غير متناسب على خصمه. تصبح الاستمرارية استراتيجيةً، وتصبح المرونة رادعاً.

من يحكم حرباً تقرر فيها الأسواق بقدر ما تقرر الجيوش؟

لقرون، كانت الحرب تُفهم بوصفها مجالاً حصرياً للدول ذات السيادة: تُعلنها الحكومات، وتخوضها الجيوش، وينهيها الدبلوماسيون. لا يزال هذا النموذج صحيحاً من الناحية الشكلية، لكنه لم يعد كافياً من الناحية التحليلية. لقد تكشّفت حرب الخليج لعام 2026 ضمن منظومة أوسع بكثير من الفاعلين الذين شكّلت قراراتهم مسار الأحداث دون أن يقود أي منهم جندياً واحداً.

كان بإمكان البحرية الأمريكية تأمين طريق بحري، وقد فعلت ذلك — برفقة السفن عبر المضيق، ثم بفرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل محادثات إسلام آباد. لكن سفينة حربية لا يمكنها إجبار شركة تأمين على خفض قسط مخاطرة، ولا إرغام سوق سلع أساسية على تجاهل عدم اليقين. وحين فقد أحد مديري الأساطيل الاتصال بناقلة محتجزة، لم تكن أولويته المعلنة مهمة الحرب، بل سلامة طاقمه. أصبحت الثقة نفسها متغيراً تشغيلياً — والثقة لا تخضع لأي تسلسل قيادي.٨

أثبت سوق التأمين ذلك أفضل من أي نظرية. فقد حذّر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، من أن استمرار ارتفاع كلفة التأمين البحري يفاقم أعباء ملّاك السفن حتى في ظل تحسّن الأوضاع، داعياً الحكومات إلى الضغط على شركات التأمين لجعل الأقساط تعكس واقع اللحظة بدلاً من ذكرى ذروة الأزمة. أن يطلب أمين عام من حكومات ممارسة ضغط على شركات تأمين خاصة، هذا وحده يلخّص جوهر الحجة بأكملها: فالدولة القادرة على تدمير الجسور الإيرانية لم تكن قادرة، بالسلطة ذاتها، على إصدار أوامر لسوق لويدز.٩

السويس، وكوفيد-19، وأوكرانيا، والبحر الأحمر، وتايوان: نظرية تحت الاختبار

لا تستحق أي نظرية الثقة إلا إذا أضاءت أكثر من حدث واحد. وتتيح خمس سوابق تاريخية، اختيرت لتنوّعها لا لتشابهها، اختبار هذا الإطار.

تقدّم أزمة السويس عام 1956 التأكيد الأقدم والأوضح: ربحت لندن وباريس المعركة العسكرية وخسرتا حرب الشرعية، مضطرتين إلى الانسحاب تحت وطأة الضغط المالي الأمريكي على الجنيه الإسترليني — أبكر برهان على أن قناة يمكن أن تُغلَق عسكرياً بينما تنفتح، رغماً عن ذلك، على المستوى الدبلوماسي. أما جائحة كوفيد-19 فتختبر هذا الإطار عند حوافه لا في صميمه: فقد شلّت صدمة صحية عالمية سلاسل الإمداد والرقائق الإلكترونية وسلاسل التبريد، دون أن يسعى أي فاعل لاستغلالها عمداً، مذكّرةً بأن الهشاشة البنيوية قائمة بمعزل عن أي نية عدائية.١٠

أما أوكرانيا، التي استُحضرت آنفاً بوصفها الحالة المضادة الإقليمية بامتياز، فتكشف عند إمعان النظر أنها أكثر تهجيناً بكثير: فإلى جانب خطوط الجبهة، جعل ممر الحبوب المتفاوض عليه في البحر الأسود والعقوبات المالية عبر شبكة “سويفت” من هذا النزاع مسرحاً تتنافس فيه الأرض والتدفقات على الأولوية في آن واحد. وتمدّد حملة البحر الأحمر، التي فتحها الحوثيون، منطق مضيق هرمز إلى مسرح آخر — برهاناً على أن فاعلاً من الدرجة الثانية يمكنه فرض ضريبة على التجارة العالمية دون أن يُشغّل بحرية واحدة. أما تايوان، فتحتل مكانة مختلفة، وعن قصد: فلم تختبر أي أزمة بعد منظومة أشباه الموصلات فيها على نطاق إغلاق مضيق أو حرب مفتوحة. إنها تظهر هنا كحالة استشرافية، لا كتأكيد — تجازف بها النظرية دون أن تدّعي أنها تحققت منها بعد.

“ما يجمع بين هذه الحالات ليس تشابهها، بل الدرس ذاته المتكرر بأشكال مختلفة: الثقة تنهار أسرع بكثير مما تُستعاد.”

القوى الكبرى أمام امتحان التدفقات

لقرون، اتبع صعود القوى الكبرى نمطاً مألوفاً: السكان، والإقليم، والموارد، والقدرة الصناعية والعسكرية، كانت وحدها تفسّر التراتب الدولي. تبقى هذه الأسس مهمة، لكنها لم تعد كافية. طرحت حرب الخليج على كل قوة كبرى سؤالاً مختلفاً: إلى أي مدى يمكنها الحفاظ على تدفق أنظمتها الحيوية تحت الضغط؟

تحتفظ الولايات المتحدة بمدى عسكري لا يُضاهى، وشبكة تحالفات عالمية، ومركزية مالية — لكن الانفتاح ذاته الذي يشكّل مصدر قوتها هو أيضاً مصدر تعرّضها للخطر: خمسمئة جندي جريح، وثمانية عشر قتيلاً منذ فبراير، وكونغرس يصوّت مراراً لإنهاء حرب لم يأذن بها قط، قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي. أما الصين، فقد ربحت بالضبط من خلال إدارة تعرّضها الخاص للخطر: أدانت اغتيال رئيس دولة بوصفه انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، بينما امتنعت عن تقديم أي دعم عسكري ملموس. ويُظهر الاتحاد الأوروبي نموذجاً يقوم بدرجة أقل على القوة العسكرية المركزية وبدرجة أكبر على القدرة التنظيمية — لكنه معرّض بشدة للصدمات الطاقوية: فقد حذّرت بروكسل من أن برميلاً قريباً من مئة دولار قد يدفع تضخم منطقة اليورو إلى ما يتجاوز ثلاثة بالمئة.١١

رصدت دراسة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أعدّها الاقتصاديون كيليان وبلانت وريختر وتشو، أن إغلاقاً لربع سنة للمضيق سيرفع التضخم الأمريكي بمقدار 5.2 نقطة في مارس، قبل تراجع جزئي في حال إعادة فتح المضيق؛ فيما قدّرت مذكرة مكمّلة صادرة عن مركز أبحاث السياسات الاقتصادية الأثر السنوي الأكثر تحفظاً بـ 0.6 نقطة على التضخم العام. وتحمل قناعة فريقين بحثيين مستقلين، بمنهجيات مختلفة، إلى الاستنتاج الاتجاهي ذاته، وزناً أكبر من أي تقدير منفرد.١٢

نظرية تعرّض نفسها للنقد

تُقاس سلطة أي إطار نظري أيضاً بقدرته على مواجهة الاعتراضات دون أن يتفكك. يأتي أثقل هذه الاعتراضات من الواقعية: ففي تقليد كينيث والتز وجون ميرشايمر، تبقى بنية العلاقات الدولية فوضوية، وتظل عملتها القوة المادية؛ أما المؤسسات والشبكات فليست سوى ظواهر عرضية تتبخر بمجرد استخدام القوة. هذا الاعتراض جاد، وصحيح جزئياً: فلا يمكن لأي تحليل يتجاهل القوة العسكرية أن يفسّر حرباً افتُتحت بتسعمئة غارة جوية. لكن التفوق العسكري الأمريكي دمّر الجسور والموانئ الإيرانية دون أن يحقق الاستسلام، ولم تستطع أي أسطول استعادة الثقة التي كانت الملاحة تعتمد عليها. فالسيطرة على عقدة ليست سيطرة على التدفق الذي يعبرها.

يضع هال براندز ومايكل بيكلي، في مقالة أثارت ضجة واسعة، أخطر تهديد لا في الشبكات بل في الساعة الديموغرافية والمادية لصين تنغلق نافذة قوتها النسبية. ويأخذ ستيفن والت، من جهته، على المؤسسة الأمريكية للسياسة الخارجية خلطها بين إدارة الأنظمة العالمية ومصلحة حيوية، بينما كان ضبط النفس سيخدم واشنطن بشكل أفضل. هذه الانتقادات، المأخوذة هنا بجدية دون رفضها، تعمل على مستوى مختلف: فهي تتناول الحروب التي ينبغي لدولة أن تختار خوضها؛ أما هذا التحليل فيتناول الطريقة التي تُخاض بها وتُحسَم الحروب التي تختار الدول فعلاً خوضها.١٣

يبقى أصعب اعتراض على الإطلاق: ذلك المتعلق بالدائرية المنطقية. فإذا كانت الحرب قد وفّرت في آن واحد مادة النظرية واختبارها، أفلا يكون العمل بأكمله مجرد إعادة صياغة متقنة لمجموعة الوقائع ذاتها بمفردات واحدة؟ لا يمكن لاختبار حالة واحدة أن يُبعد هذا الشك كلياً أبداً — ولهذا كان لمقارنة السويس وكوفيد وأوكرانيا والبحر الأحمر وتايوان أهميتها: فهي تبحث عن تأكيد خارج الحالة التي ألهمت النظرية. أما الحكم النهائي، فمتروك للزمن، لا لهذا النص.

الخريطة التي لا تظهر أبداً

تُظهر الخرائط الحدود. تُلوّن الدول، وتُحدّد العواصم، وترسم الجبال والأنهار. لكن الخريطة التي تحكم فعلياً القرن الحادي والعشرين تبقى، في جوهرها، غير مرئية. إنها تُرسَم في طرق الشحن التي تعبر المحيطات، وفي كابلات الألياف الضوئية المُمدّدة بصمت في قاع البحار، وفي ممرات الطاقة التي تجتاز الصحاري، وفي المعاملات المالية التي تسلك شبكات مؤمَّنة، وفي أشباه الموصلات التي تنتقل من حفنة من المصانع إلى مصانع في كل قارة.

أضاءت حرب الخليج لعام 2026 هذه الخريطة الخفية، وربما لا يتعلق أعمق دروسها بمنطقة واحدة أو نزاع واحد، بل بطبيعة القوة ذاتها. فالحضارات لا تدوم لأنها تغزو وحسب، بل لأنها تحافظ على الأنظمة التي تتيح للمجتمعات أن تعمل. وقد يتوقف مستقبل النظام الدولي، أقل مما يُظن، على من يهيمن على العالم، وأكثر على من يستطيع إبقاء التدفقات التي تُبقيه حياً.

كانت الإمبراطوريات تقيس قوتها بالأراضي التي تحكمها؛ وقد يقيس القرن الحادي والعشرون القوة بالتدفقات التي تستطيع الأمم حمايتها ودعمها واستعادتها. وإذا صحّت هذه الفرضية، فلن تُذكَر حرب الخليج لعام 2026 بوصفها نزاعاً إقليمياً بين نزاعات أخرى، بل بوصفها اللحظة التي أصبحت فيها الجغرافيا الخفية للعالم الحديث مستحيلة التجاهل.