كيف نتعامل مع الخضر والفواكه لتفادي الأمراض؟

نبهت هيئة الصحة العامة في السعودية إلى ضرورة التعامل بحذر شديد مع الخضر والفواكه لتفادي الأمراض، لأنها يمكن أن تحمل جراثيم مضرة بالصحة.

وتناولت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، بعض النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء الخضر والفواكه من الأسواق:

ـ اختيار المنتجات بعناية، والتي لا تتضمن أي تلف أو عيوب فيها.

ـ المحافظة على برودة الخضار والفاكهة المقطعّة، وشراء المبرّد منها في الثلاجة.

ـ فصل الخضار والفاكهة عن اللحوم والدواجن والأسماك النيئة أثناء التسوق.

أما في في المنزل فينبغي:

ـ غسل اليدين جيدًا قبل التعامل مع الفاكهة والخضار.

ـ غسل الأدوات والمعدات في المطبخ.

ـ غسل الأسطح قبل وبعد تحضير الخضار والفاكهة.

طريقة غسل الفواكه والخضر:

ـ تُفرّك تحت الماء الجاري، حتى إذا لم ترغب بتناولها مع قشرتها، والسبب أنه يُمكن انتقال الكائنات الحية الدقيقة إلى داخلها عند التقطيع.

ـ لا يُنصح بغسلها بالصابون، أو المنظفات التجارية، أو المبيضات، أو المطهرات.

ـ قطع الأجزاء المعيبة والتالفة، بعيدًا عن بقية العناصر السليمة.

ـ تجفيفها بمناديل ورقية نظيفة.

ـ عدم خلطها مع اللحوم والدواجن والأسماك النيئة.

ـ تبريدها خلال ساعتين من التقطيع أو التقشير عند 4 درجات مئوية في حاويات مخصصة ونظيفة.

وفي وقت سابق، قدمت وزارة الصحة العامة في قطر، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، نصائح لتناول 5 أنواع من الخضار والفاكهة يوميًا.

وبداية، من المهم أن تحتفظ بالفاكهة في مكان تستطيع رؤيته. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تضع الفاكهة بوعاء زجاجي في الثلاجة.

وتنصح وزارة الصحة العامة في قطر بتجربة أنواع وألوان مختلفة من الخضر والفواكه، لافتة إلى أن التنوع واللون هما مفتاح النظام الغذائي الصحي.

وإذا كنت ترغب بإضافة الفاكهة والخضار إلى وجباتك المفضلة، تستطيع مزج الخضار مثل البازلاء، مع البطاطس المهروسة.

وتستطيع أيضًا إضافة الجزر المفروم إلى صلصة المعكرونة.

وأخيرًا، حاول أن تستبدل الوجبات الخفيفة المليئة بالسكر والدهون بالفاكهة.