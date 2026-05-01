كيف هي الأمور في الفوج الغربي للقسم الثاني؟

لُعبت مساء الجمعة مقابلات الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة، من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”.

وهكذا بعد تأكّد صعود متصدّر لائحة الترتيب فريق شبيبة الأبيار إلى القسم الوطني الأوّل في تاريخ سابق، ضمن الوصيف اتحاد الحراش خوض البطولة المصغّرة لِنيل التأشيرة الثالثة والأخيرة. بعد أن تعادل (1-1) خارج القواعد أمام غالي معسكر، ورفع رصيده إلى 59 نقطة.

وبِخصوص الرتبة الثالثة، فاز رائد القبة (0-1) على المضيّف فريق جمعية وهران، مثلما انتصر شباب عين تيموشنت بِالنتيجة ذاتها بعيدا عن الديار أمام شبيبة تيارت.

ويجمع رائد القبة وشباب عين تيموشنت 56 نقطة لِكلَيهما في المركز الثالث، وفي حال بقائهما متعادلَين من حيث الرصيد في الجولة الثلاثين والأخيرة، يظفر الشباب بالمركز الثالث، وفقا للوائح المنافسة، لكونه فاز على الرائد ذهابا وإيابا بِهدف لِصفر.

وفي الجولة الأخيرة بِتاريخ التاسع من ماي الحالي، يواجه رائد القبة الزائر غالي معسكر، ويلعب شباب عين تيموشنت مع الضيف وداد تلمسان.

ويلعب اتحاد الحراش رفقة رائد القبة أو شباب عين تيموشنت لاحقا، مع وصيف وثالث ترتيب فوج “وسط- شرق”، لِنيل التأشيرة الثالثة الأخيرة لِحظيرة النخبة.

وبخصوص النزول إلى الدرجة الثالثة للفوج “وسط- غرب”، فالأمر سيشمل فرق اتحاد بشار الجديد وشباب أدرار وشبيبة تقصراين.