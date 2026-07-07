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كيف وصلت كرات معدنية غامضة إلى شاطئ أسترالي؟

الشروق أونلاين
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كيف وصلت كرات معدنية غامضة إلى شاطئ أسترالي؟
Australian Space Agency
الكرات المعدنية المجهولة

قدّمت وكالة الفضاء الأسترالية تحذيراً لسكان ولاية كوينزلاند بعد العثور على كرات معدنية مجهولة الهوية على أحد الشواطئ، مؤكدة أن هذه الأجسام تُرجّح أن تكون حطاماً ناتجاً عن جسم صاروخي أجنبي.

وأوضحت الوكالة أن الكرات المعدنية التي أثارت اهتمام السكان والزوار تُعد على الأرجح جزءاً من حطام فضائي، داعيةً إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها، وإبلاغ الجهات المختصة فور العثور على أي أجسام مماثلة، حفاظاً على السلامة العامة.

وأعاد الحادث تسليط الضوء على المخاوف العالمية المتزايدة بشأن الحطام الفضائي العائد إلى الغلاف الجوي للأرض، إذ لا تحترق أجزاء الصواريخ والأقمار الصناعية الخارجة من الخدمة بالكامل عند إعادة دخولها الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى سقوط بعض بقاياها على اليابسة أو في المحيطات.

وشهدت أستراليا خلال السنوات الأخيرة عدداً من حوادث سقوط الحطام الفضائي على أراضيها، في ظل تنامي الأنشطة الفضائية على مستوى العالم.

ويبرز هذا الحادث أهمية تعزيز التعاون الدولي لتنظيم عمليات التخلص الآمن من المركبات الفضائية ومراقبة مساراتها، في وقت يشكل فيه تزايد الحطام الفضائي في المدار وعند عودته إلى الأرض تحدياً بيئياً وأمنياً متصاعداً يتطلب حلولاً فعّالة من المجتمع الدولي.

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