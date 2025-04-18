كيف يؤثر الاكتئاب على دماغك؟

تُظهر الدراسات الحديثة أن الاكتئاب ليس مجرد حالة عاطفية، بل هو أيضا ظاهرة بيولوجية معقدة تؤدي إلى حدوث تغيرات في أنظمة النواقل العصبية، وتؤثر هذه التحولات على تنظيم المزاج والوظيفة الإدراكية.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2018، فإن هناك علاقة بين اضطراب الاكتئاب الشديد وانخفاض حجم المادة الرمادية، التي تشكل الطبقة الخارجية من الدماغ، بحسب موقع medicalnewstoday

يرتبط الاكتئاب بتغيرات في الدماغ يمكن أن تؤثر على الوظائف اليومية والمزاج، قد تؤثر هذه التغيرات على المناطق التالية:

حجم الدماغ:

هناك أدلة متزايدة على أن عدة أجزاء من الدماغ تنكمش لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

وتحديدًا، تفقد هذه المناطق حجم المادة الرمادية (GMV)، وهي أنسجة تحتوي على الكثير من خلايا الدماغ.

ويبدو أن فقدان حجم الدماغ الأكبر (GMV) يكون أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب منتظم أو مستمر مع أعراض خطيرة.

النواقل العصبية:

النواقل العصبية هي مواد كيميائية تسمح بانتقال الكهرباء بين خلايا الدماغ والجهاز العصبي.

تشير دراسة نُشرت عام 2018 إلى أن النواقل العصبية، السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين، تتصرف بشكل غير طبيعي لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

الالتهاب:

قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب مستويات أعلى من المتوسط ​​من بروتين الناقل العصبي، مما يشير إلى ارتفاع مستويات التهاب الدماغ.

الاكتئاب والذاكرة:

تشير دراسة أخرى إلى أن الاكتئاب قد يرتبط بصعوبات الذاكرة التالية:

صعوبة تذكر الأحداث السعيدة أو الإيجابية

الميل إلى تذكر الأحداث الحزينة أو السلبية

انخفاض القدرة على استرجاع الذكريات بمختلف أنواعها

يشير الباحثون إلى أن الإجهاد المزمن وبعض التغيرات الدماغية، مثل انخفاض حجم الحُصين، قد يلعبان دورًا في هذه التأثيرات لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب، وفق موقع neurovine.ai

ماذا يحدث عندما لا تعمل هذه المناطق بشكل صحيح؟

مشاكل في الذاكرة

صعوبة في التفكير بوضوح

الشعور بالذنب أو اليأس

انعدام الحافز

مشاكل في النوم أو الشهية

القلق

قد تتحرك أو تتحدث ببطء، أو تبالغ في رد فعلك تجاه المشاعر السلبية.

هل هذه التغييرات دائمة؟

لا يزال العلماء يحاولون الإجابة على هذا السؤال، من المرجح أن يسبب الاكتئاب المستمر تغييرات طويلة المدى في الدماغ، وخاصة في الحُصين.

قد يكون هذا هو سبب صعوبة علاج الاكتئاب لدى بعض الأشخاص، لكن الباحثين وجدوا أيضا انخفاضا في حجم المادة الرمادية لدى الأشخاص الذين شُخِّصوا باضطراب اكتئابي رئيسي مدى الحياة ولكن لم يُعانوا منه منذ سنوات.

ماذا تقول الأبحاث عن علاجين شائعين للاكتئاب؟

مضادات الاكتئاب: تعمل هذه الأدوية على المواد الكيميائية في الدماغ التي تتحكم في التوتر والعواطف، وهناك أدلة على أن هذه الأدوية يمكن أن تُساعد الدماغ على تكوين روابط جديدة وتقليل الالتهاب.

العلاج السلوكي المعرفي: يعتقد الخبراء أن العلاج السلوكي المعرفي يُعزز المرونة العصبية، هذا يعني أنه يمكنك تغيير دماغك بطريقة تُساعدك على التغلب على الاكتئاب.

كيفية الحصول على المساعدة

أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض الاكتئاب، سيقوم باستبعاد الحالات الصحية الأخرى ليتمكن من إيجاد العلاج المناسب لك.

قد تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات في نمط حياتك، أو تناول دواء، أو التحدث إلى أخصائي الصحة النفسية، يستفيد بعض الأشخاص من مزيج من الثلاثة.

تشمل بعض علاجات الاكتئاب الخفيف أو الحاد ما يلي:

العلاج بالكلام

مضادات الاكتئاب

الاستخدام قصير المدى للكيتامين

تحفيز الدماغ

ممارسة الرياضة

تغيير النظام الغذائي الصحي، بحسب موقع webmd