كيف يجتاز ابنك امتحاناته بدون توتر؟

فترة الامتحانات والإقبال على اجتياز الشهادات العلمية للأبناء، تشكل هاجسا حقيقيا للآباء والأبناء على حد سواء، وحتى لا يقع الجميع في بؤرة التوتر وجب اتباع الطرق السليمة لتخطي المرحلة بأمان.

نصائح للمقبلين على الامتحانات النهائية

1. أن تسمي بالله قبل البدء لأن التسمية فيها بركة والإستعانة بالله وهي من أسباب التوفيق.

2. الالتجاء الى الله بالدعاء (رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري).

3. أن تستعد للنوم المبكر، والذهاب للاختبار في الوقت المحدد.

4. التأكد من جدول الاختبارات قبل موعده بوقت كاف، وتصفح الامتحان أولاً.

5. تأنى في الإجابة فقد قال النبي صلى الله علية وسلم (التأني من الله والعجلة من الشيطان).

6. عدم السهر، وتناول المنبهات (قهوة – شاي).

7. عدم تناول الأدوية المنبهة والمنشطات والتي تؤثر بشكل مباشر على متعاطيها مستقبلا، فهي تضرك أكثر مما تفيدك.

8. اعلم بأن الغش محرم وقد قال علية الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا).

09. إحضار جميع الأدوات المطلوبة في الامتحان (الاستدعاء لأصحاب الشهادة مرفوقا ببطاقة الهوية، قلم أزرق – آلة حاسبة – مسطرة – قلم رصاص).

10. دعاء الخروج من البيت (بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله) ولا ننسى التماس رضا الوالدين فدعوتهما لك مستجابة.

المصدر:

موقع جامعة المجمعة السعودية