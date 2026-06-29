كيف يمنح “قانون فيفا” الأفضلية للجزائر أمام سويسرا؟

بأقدام حرة وسجل ناصع...

يتأهب المنتخب الوطني الجزائري ونظيره السويسري لخوض مواجهة تكتيكية وبدنية معقدة الحسابات يوم الجمعة المقبل في مدينة فانكوفر الكندية، لحساب دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، وبينما يركز المتابعون والمحللون على قراءة الجاهزية الفنية والخطط التكتيكية المتوقعة فوق أرضية الميدان، يبرز في كواليس التحضيرات عامل انضباطي وقانوني حاسم يتمثل في رصيد البطاقات الملونة، وهو الملف التنظيمي الذي يمنح تشكيلة “محاربي الصحراء” ميزة إستراتيجية مطلقة وقدرة واضحة على اللعب بحرية بدنية وبسالة عالية في الالتحامات، على عكس الخصم السويسري الذي يدخل هذا اللقاء المفصلي وهو مثقل بتبعات وتراكمات الدور الأول.

وتكمن أهمية هذا الجانب الانضباطي في اللوائح الصارمة التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في هذه النسخة المونديالية، والتي تنص بوضوح على أن الإنذارات الممنوحة للاعبين في دور المجموعات لا تسقط ولا تُمسح تلقائيا عند الانتقال إلى دور الـ32 الإقصائي، بل ترحل مع اللاعب وتستمر معه كمصدر تهديد مباشر، حيث إن الحصول على إنذار ثانٍ تراكمي في هذه المباراة يعني الغياب التلقائي والمباشر عن مواجهة الدور ثمن النهائي (دور الـ16) في حال التأهل، كون الاتحاد الدولي لا يقوم بتنظيف وتصفير سجلات اللاعبين من البطاقات الصفراء المفردة إلا بعد نهاية الدور ربع النهائي تماما، وذلك لحماية النجوم وتأمين تواجدهم في المربع الذهبي والمباراة النهائية للبطولة العالمية.

وفي قراءة رقمية دقيقة لمستندات “الفيفا” الانضباطية عقب ختام منافسات الدور الأول، نجد أن المنتخب الجزائري قد دخل التاريخ من الباب الأبيض بإنهاء مجموعته بسجل نظيف تماما وخالٍ من أي بطاقة صفراء أو حمراء، وهو إنجاز انضباطي فريد يتيح للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش وجهازه الفني قيادة الموقعة بأريحية تكتيكية مطلقة وبتشكيلة تلعب دون أدنى ضغط نفسي أو حسابات جانبية، مما يسمح لعناصر المنتخب بالاندفاع القوي والمنظم في الصراعات البدنية الثنائية دون الخوف من عواقب خسارة أي ركيزة أساسية في الدور المقبل.

في المقابل، يدخل المنتخب السويسري المواجهة بعبء ثقيل قوامه نيل ست بطاقات صفراء كاملة وزعت على مبارياته الثلاث السابقة أمام قطر والبوسنة وكندا، والأخطر من ذلك أن هذه الإنذارات شملت ركائز تكتيكية كبرى وأعمدة لا غنى عنها في حسابات المدرب السويسري ذو الأصول التركية، مراد ياكين، ويتعلق الأمر بكل من غرانيت تشاكا، ومانويل أكانجي، وريميل فريولر، وسيلفان ويدمر، ودان ندوي، وريكاردو رودريغيز، هذا الوضع يضع هذه الأسماء الوازنة تحت مقصلة التهديد الفعلي بالغياب، ويجبرهم حتما على اللعب بحذر شديد وتوخي الدقة المفرطة في التدخلات، مما قد يحد بشكل ملحوظ من شراستهم الدفاعية المعتادة وقدرتهم على مجاراة نسق اللقاء تفاديا لقرارات التحكيم الصارمة، وهو التباين النفسي والقانوني الجوهري الذي يطمح الجانب الجزائري إلى استغلاله بذكاء شديد لفرض إيقاعه البدني، والضغط على نقاط ضعف المنافس لحسم بطاقة العبور المونديالية.