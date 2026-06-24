-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
حظر التنفس الكروي...

كيف ينجو وسط الجزائر من مصيدة رانغنيك الشرسة؟

ع. تڤمونت
  • 103
  • 0
كيف ينجو وسط الجزائر من مصيدة رانغنيك الشرسة؟

بينما تنشغل منصات الإعلام والجماهير الجزائرية باستحضار التاريخ وحسابات التأهل الرقمية، يقف المنتخب الجزائري أمام حقيقة تكتيكية مرعبة على أرضية الملعب يغفل عنها الكثيرون، هذه الحقيقة تتجسد في المشروع الفني الصامت الذي يقوده المدرب الألماني رالف رانغنيك مع المنتخب النمساوي، فهذا الرجل الذي لا يُنظر إليه كمجرد مدرب، بل هو الأب الروحي والعرّاب الفعلي لأسلوب “الضغط العكسي الشرس” في كرة القدم الحديثة، وهي المدرسة الفلسفية التي استلهم منها كبار مدربي العالم مثل يورغن كلوب وتوماس توخيل نظرياتهم التدريبية، الخطورة هنا لا تكمن في الأسماء الرنانة، بل في “التشابه المعماري” والبنيوي بين عقلية رانغنيك والتركيبة البشرية للمنتخب النمساوي، حيث ينشط معظم لاعبيه في الدوري الألماني، مما جعلهم يتشربون هذا الأسلوب البدني والذهني الصارم حتى أصبح بمثابة طبيعة ثانية لهم داخل الملعب.

هذه التوليفة النمساوية تخلق منظومة آلية الحركة والضغط، فرضت ما يشبه “حظر التنفس الكروي” على كل الخصوم، فلا تترك للاعب ثانية واحدة للتفكير، أو حتى بناء اللعب بارتياح من الخلف، النقاش الفني الحقيقي الذي يفرض نفسه قبل ليلة الحسم في كانساس سيتي يدور حول كيفية تعامل خط وسط الميدان الجزائري مع هذا الإعصار البدني، فالمنظومة النمساوية تعتمد على خنق حامل الكرة فور فقدانها، وحرمانه من زوايا التمرير في أجزاء من الثانية، وهو ما يضع صُناع اللعب في المنتخب الجزائري أمام اختبار غير مألوف يتطلب سرعة تصرف استثنائية وقدرة عالية على الخروج من الضغط تحت وطأة الالتحامات البدنية القوية.

إن محاولة مجاراة النمسا في الركض والضغط البدني المباشر طوال تسعين دقيقة قد تكون مغامرة غير محسومة العواقب، خاصة في ظل الإرهاق البدني التراكمي للاعبين بنهاية الموسم، لذلك، فإن نجاة المحاربين من هذه المصيدة الشرسة تعتمد بالدرجة الأولى على النضج التكتيكي لخط الوسط، والاعتماد على الكرات الطولية الذكية الموجهة لكسر خطوط الضغط الأولى، ونقل المعركة مباشرة إلى المساحات الفارغة خلف المدافعين النمساوي، فليلة المباراة لن تكون مجرد مواجهة كروية، بل هي معركة كسر عظام تكتيكية تتطلب برودة أعصاب تامة، وتمريرا خاطفا يخترق جدار الضغط الألماني بصبغته النمساوية قبل أن يقع المحاربون في فخ “البروفيسور”.

مقالات ذات صلة
بين حافة العبور وشبح مغادرة المونديال

بين حافة العبور وشبح مغادرة المونديال

287 مليار سنتيم تتبختر في طريقها إلى خزينة “الفاف”

287 مليار سنتيم تتبختر في طريقها إلى خزينة “الفاف”

بالصور.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة النمسا

بالصور.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة النمسا

هذه هي التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري أمام الأردن

هذه هي التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري أمام الأردن

محرز أكبر لاعب يشارك مع الجزائر في كأس العالم

محرز أكبر لاعب يشارك مع الجزائر في كأس العالم

آخر مستجدّات المهاجم بكرار

آخر مستجدّات المهاجم بكرار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد