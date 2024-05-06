كيليان مبابي هذا الصيف بالجزائر وهذا برنامج زياراته

يلعب الثلاثاء نصف نهائي رابطة الأبطال أمام بوريسيا دورتموند الألماني

أكد اللاعب الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، على زيارة مرتقبة هذا الصيف إلى الجزائر، تتزامن مع توقف مختلف البطولات في العالم، حيث من المنتظر أن يزور مسقط رأس والدته، فايزة العماري، المنحدرة من مدينة بجاية، والحي العتيق بالقصبة والإعلان أيضا عن بعض المشاريع.

كشف نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن موعد زيارته المنتظرة إلى الجزائر، وذلك في تصريحات أدلى بها للموقع الفرنسي الشهير “بروت”، حيث قال: “نحن بصدد ضبط الترتيبات الأخيرة المتعلقة بزيارتي المنتظرة للجزائر.. هناك العديد من المسائل المهمة التي ينبغي إتمامها قبل تحديد موعد السفر”.

وأضاف: “كما تعلمون، أنا حاليا مركّز بشكل كامل على بطولة دوري أبطال أوروبا التي تشكّل الهدف الرئيسي لفريقي خلال الموسم الحالي”.

ويواجه النادي الباريسي، الذي يلعب له مبابي، سهرة اليوم إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية، أمام نادي بوريسيا دورتموند الألماني، حيث خسر الأسبوع الماضي لقاء الذهاب بنتيجة هدف لصفر، وسيواجه، في حال تأهله إلى النهائي، الفائز من مباراة غد الأربعاء بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (2-2)، علما أن المباراة النهائية ستلعب بتاريخ الفاتح من جوان 2024 بملعب “ويمبلي” بلندن.

وأنهى حديثه قائلا: “سنعلمكم في الوقت المناسب بتاريخ الزيارة التي سأقوم بها للجزائر، في كل الحالات سأقضي أوقاتا سعيدة هناك”.

ويملك هدّاف الفريق الباريسي أصولا جزائرية حيث تنحدر والدته فايزة العماري من مدينة أميزور ببجاية، وأخرى كاميرونية من جهة والده ويلفريد مبابي. وقام السنة الماضية كيليان مبابي بزيارة لمسقط رأس والده، ويستعد للقيام بنفس المبادرة هذه السنة مع البلد الذي تنحدر منه والدته.

كما من المنتظر أن يعلن مبابي عن بعض المشاريع الرياضية والاجتماعية في الجزائر، وفقا لما كشفت عنه مصادر إعلامية فرنسية مطلعة. وسيقوم النجم الفرنسي، عبر جمعيته الخيرية، ببناء بعض ملاعب الأحياء في مسقط رأس والدته ببجاية، بجانب تمويل بعض المشاريع الاجتماعية.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ25 عاما من المنتظر انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني في أعقاب الموسم الحالي، بعد أن رفض في وقت سابق تمديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.