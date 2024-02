كيليان مبابي يبلغ نادي ريال مدريد بقراره

ذكرت تقارير إعلامية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس بشكل نهائي بأنه لن يبقى مع النادي، وسيرحل مجانا في الصيف.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مبابي أبلغ أيضا ريال مدريد في نفس الوقت بقرار رحيله عن باريس سان جيرمان.

وأضافت “ماركا” أن تصرف مبابي بإبلاغ باريس والريال بقراره النهائي، كان موضع تقدير كبير لدى مسؤولي “الريال” الذين انتظروا هذا الإجراء منذ فترة طويلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مبابي اتخذ قراره باللعب للريال منذ فترة طويلة، حيث كان الخطاب الخاص بعدم التجديد الصيف الماضي خطوة أولى ومهمة من جانب اللاعب.

وتابعت أنه لا تزال هناك تفاصيل ستحسم في المفاوضات الجارية بين مدير ريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، ووالدة ووكيلة مبابي، فايزة العماري.

🚨⚪️ Real Madrid fixed salary proposal for Kylian Mbappé is way lower than the one made in summer 2022 — and also lower than current salary.

Real want Mbappé to join the club at their conditions after spending years on this saga.

Contract proposal, already in Kylian’s hands. pic.twitter.com/HgAL3BxclJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024