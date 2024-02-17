-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات
رياضة

كيليان مبابي يبلغ نادي ريال مدريد بقراره

عمر سلامي
  • 454
  • 0
كيليان مبابي يبلغ نادي ريال مدريد بقراره
أرشيق
كيليان مبابي

ذكرت تقارير إعلامية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس بشكل نهائي بأنه لن يبقى مع النادي، وسيرحل مجانا في الصيف.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مبابي أبلغ أيضا ريال مدريد في نفس الوقت بقرار رحيله عن باريس سان جيرمان.

وأضافت “ماركا” أن تصرف مبابي بإبلاغ باريس والريال بقراره النهائي، كان موضع تقدير كبير لدى مسؤولي “الريال” الذين انتظروا هذا الإجراء منذ فترة طويلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مبابي اتخذ قراره باللعب للريال منذ فترة طويلة، حيث كان الخطاب الخاص بعدم التجديد الصيف الماضي خطوة أولى ومهمة من جانب اللاعب.

وتابعت أنه لا تزال هناك تفاصيل ستحسم في المفاوضات الجارية بين مدير ريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، ووالدة ووكيلة مبابي، فايزة العماري.

وأكد الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، أن مقترح العقد المقدم من الريال هو بالفعل الآن بين يدي مبابي.

وأضاف أن الراتب الثابت المقترح من ريال مدريد لكيليان مبابي أقل بكثير من ذلك الذي تم تقديمه في صيف 2022، وأيضًا أقل من الراتب الحالي.

مقالات ذات صلة
وائل جمعة: كيروش قادر على إعادة المنتخب الجزائري إلى الواجهة

وائل جمعة: كيروش قادر على إعادة المنتخب الجزائري إلى الواجهة

مبابي يعادل رقم صلاح ودروغبا في دوري الأبطال

مبابي يعادل رقم صلاح ودروغبا في دوري الأبطال

بالفيديو.. مظاهرات في غانا احتجاجا على الإخفاق في كأس أمم إفريقيا

بالفيديو.. مظاهرات في غانا احتجاجا على الإخفاق في كأس أمم إفريقيا

ستة لاعبين جزائريين معنيون بـ “أوربا ليغ” وكأس المؤتمرات

ستة لاعبين جزائريين معنيون بـ “أوربا ليغ” وكأس المؤتمرات

بِالفيديو: حاج عيسى لاعبا ومدرّبا

بِالفيديو: حاج عيسى لاعبا ومدرّبا

هذا ما قاله مدرب الأهلي المصري بعد التعادل مع شباب بلوزداد

هذا ما قاله مدرب الأهلي المصري بعد التعادل مع شباب بلوزداد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد