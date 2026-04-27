-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

كيليا نمور تتوّج بميداليتين ذهبيتين جديدتين

عمر سلامي
  • 113
  • 0
كيليا نمور تتوّج بميداليتين ذهبيتين جديدتين
ح.م
كيليا نمور

توجت البطلة الجزائرية كيليا نمور بميداليتين ذهبيتين جديدتين، خلال اليوم الرابع والأخير للنسخة الـ19 من بطولة إفريقيا للجمباز الفني الجارية في ياوندي الكاميرونية.

وتألقت نمور في عارضة التوازن والحركات الأرضية، حيث سجلت علامة 14.166 في مسابقة عارضة التوازن واحتلت المرتبة الأولى، أمام مواطنتها جنى العروي التي نالت الميدالية الفضية بفضل مرتبتها الثانية بعلامة 12.233.

كما نالت نمور المرتبة الأولى في مسابقة الحركات الأرضية التي أنهتها بعلامة 13.100.

وسبق للبطلتين الجزائريتين نمور والعروي أن توجتا على التوالي في مسابقة العارضتين غير المتوازيتين بالميدالية الذهبية بعلامة 14.400 والميدالية البرونزية 12.800، كما سيطرتا أيضا على المسابقة العامة، مانحتين الجزائر تأهلا تاريخيا لبطولة العالم للجمباز المقررة بروتردام بهولندا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد