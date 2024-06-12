كيليا نمور تدخل قائمة “فوربس” إفريقيا

أضافت بطلة الجمباز الجزائرية كيليا نيمور إنجازا جديدا إلى رصيدها، بدخولها قائمة” فوربس” إفريقيا، في عمر 17 عاما فقط.

وورد اسم كيليا نمور في قائمة المبدعين من إفريقيا، الذين حققوا نجاحا كبيرا، وأعمارهم لا تتعدى 30 سنة.

وضمت القائمة 30 شخصية من إفريقيا خلال سنة 2023، من بينهم نمور التي حققت انجاز كبيرا في البطولة العالمية التي جرت في أكتوبر 2023، بعد فوزها بأول ميدالية فضية في تاريخ العرب والأفارقة.

Bravo ma chérie @Kaylianemour

Classée dans le célèbre magazine @Forbes_Afrique Tu marque l’histoire de la gymnastique Africaine, je suis vraiment fière de la talentueuse gymnastique que tu es et surtout de la magnifique jeune femme que tu deviens 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/Y16n8Sc2Zx — Stephanie NEMOUR (@StephanieNemour) June 8, 2024

وأشادت مجلة “فوربس” الأمريكية بكيليا نمور، وبإمكاناتها في رياضة الجمباز.

وهنأت اللجنة الأولمبية الجزائرية البطلة الشابة على إنجازها الرائع، مبرزة موهبتها الاستثنائية في الجمباز.