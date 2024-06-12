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رياضة

كيليا نمور تدخل قائمة “فوربس” إفريقيا

عمر سلامي
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كيليا نمور تدخل قائمة “فوربس” إفريقيا
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كيليا نمور

أضافت بطلة الجمباز الجزائرية كيليا نيمور إنجازا جديدا إلى رصيدها، بدخولها قائمة” فوربس” إفريقيا، في عمر 17 عاما فقط.

وورد اسم كيليا نمور في قائمة المبدعين من إفريقيا، الذين حققوا نجاحا كبيرا، وأعمارهم لا تتعدى 30 سنة.

وضمت القائمة 30 شخصية من إفريقيا خلال سنة 2023، من بينهم نمور التي حققت انجاز كبيرا في البطولة العالمية التي جرت في أكتوبر 2023، بعد فوزها بأول ميدالية فضية في تاريخ العرب والأفارقة.

وأشادت مجلة “فوربس” الأمريكية بكيليا نمور، وبإمكاناتها في رياضة الجمباز.

وهنأت اللجنة الأولمبية الجزائرية البطلة الشابة على إنجازها الرائع، مبرزة موهبتها الاستثنائية في الجمباز.

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