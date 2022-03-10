كيم جونغ أون: سنطلق أقمارا صناعية لرصد تحرّكات الأمريكيين وحلفائهم

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بلاده ستطلق في السنوات المقبلة عدّة أقمار صناعية للاستطلاع. من أجل مراقبة الأعمال العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وحسب ما نقلته رويترز، عن وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية. قال كيم جونغ أون إن الهدف من تطوير وتشغيل أقمار الاستطلاع العسكري الصناعية هو “تزويد القوات المسلحة بمعلومات آنية عن التحرّكات العسكرية لقوات الإمبريالية الأمريكية المعتدية. والقوات التابعة لها في كوريا الجنوبية واليابان والمحيط الهادي”.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتين لأنظمة أقمار صناعية في 27 فيفري الماضي و 5 مارس الجاري.

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية إن التجربتين شملتا أيضا إطلاق صواريخ باليستية.