كيم جونغ أون يأمر جيشه بالإستعداد للحرب وينفي أي تقارب مع سيول

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، 31 ديسمبر، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصدر تهديدات جديدة بشن ضربات نووية ضد الجارة الجنوبية سيول حسب ما نقلته “فرانس برس”.

كما أمر كذلك كيم جونغ أون بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ “حرب” يمكن أن “تشن في أي وقت” في شبه الجزيرة. وهاجم الزعيم الولايات المتحدة في خطاب طويل، في نهاية اجتماع استمر خمسة أيام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وهو حشد كبير في نهاية العام يحدد التوجهات الإستراتيجية للبلاد.

وحسب ذات المصدر فأعلن الحزب الحاكم خلال الاجتماع إطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس في عام 2024، وبناء طائرات بدون طيار وتطوير قدرات الحرب الإلكترونية.